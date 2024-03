Refresco Italia a RistorExpo: protagoniste le acque MOOD, Valverde e Recoaro

Refresco Italia, sarà presente per la prima volta dal 10 al 13 marzo a RistorExpo, da più di 25 anni l'evento leader del comparto Horeca presso Lariofiere a Erba (Co). Con circa 200 aziende che presentano le novità` e le tendenze per il fuori casa e 20mila professionisti in visita ogni anno, RistorExpo è l'occasione per incontrare e confrontarsi con i più grandi maestri della cucina italiana, oltre che una delle più qualificate occasioni di formazione per i professionisti e per i giovani, con un programma eventi che prevede stage di cucina, storytelling, workshop e seminari di approfondimento.

Refresco Italia presente a RistorExpo per la prima volta nella storia

Lo stand sarà incentrato sui principali brand di acqua minerale del gruppo: MOOD, Valverde e Recoaro, oltre ad Acquando, il servizio di acqua minerale in vetro a domicilio. Lo stand di Refresco Italia, sito nel padiglione A numero 47, avrà due lati principali:

sul primo si svilupperanno 3 totem , ognuno dedicato alle acque minerali di punta dell'Azienda: Valverde, MOOD e Recoaro. Sui totem saranno presenti foto retroilluminate del prodotto, in particolare: l'immagine di Recoaro rappresenta in primo piano la bottiglia Vanity con lo sfondo dell'Italia vista dallo Spazio, per sottolineare la presenza del prodotto su tutte le tavole dei migliori ristoranti italiani. Per MOOD, all'interno dello stand sarà presente il primo dei soggetti con cui si apre la campagna adv 2024 sulla stampa specializzata. Tre soggetti che comunicano in maniera ironica e diretta lo stile, la personalità, la versatilità ed il design del prodotto. Per Valverde è stata scelta un'immagine che esprime tutta la sua eleganza: con la sua bottiglia dal design essenziale e la sua purezza unica incontra ogni mise en place. Su ogni totem sono presenti delle nicchie illuminate con all'interno le bottiglie e un testo che racconta l'essenza del brand. Questo lato è stato infatti pensato per dare importanza ad ogni brand, ricreando l'idea di una mostra.

Al centro dello stand sarà presente un ledwall, sul quale verranno visualizzati un video istituzionale dell'azienda e alcune delle sponsorizzazioni e collaborazioni del Gruppo. Ai lati ci saranno due aree riservate ad acqua S. Antonio e ad Acquando, il servizio di consegna a domicilio di Refresco Italia. Ci saranno infine anche degli spazi riservati dedicati agli incontri commerciali. Il contrasto tra i colori scuri dello stand e la luce dei neon posizionati alla base dei totem e sulla parete, unitamente al pavimento lucido, amplificano lo spazio donando un'atmosfera elegante e di grande impatto.

La partecipazione di quest'anno all'evento fieristico vuole proprio sottolineare l'unicità e la peculiarità delle acque minerali del gruppo Refresco ed il legame di ciascuna con la natura ed il luogo d'origine, perché ogni acqua è diversamente unica:

Acqua MOOD , la style water per eccellenza, unica e contemporanea. Linee ricercate ed eleganti, logo inciso nel corpo della bottiglia con caratteri forti, per una spiccata personalità. Acqua MOOD è sinonimo di alta qualità e di sostenibilità, grazie alla bottiglia MOOD 100 prodotta con 100% R- PET (plastica riciclata).

