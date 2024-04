Chiquita House: un'esperienza pop e colorata alla Milano Design Week 2024

Chiquita, in occasione della Milano Design Week 2024, apre le porte della Chiquita House, uno spazio immersivo dedicato alla recente campagna “Pop by Nature” del brand in collaborazione con l'artista Romero Britto, pittore, scultore, serigrafo brasiliano neo-pop e fondatore dell'Happy Art Movement. Lo spazio permetterà ai visitatori di vivere un'esperienza insolita e coinvolgente, dedicata al frutto pop per eccellenza: la banana Chiquita, che si tinge dei colori dell'arte di Romero Britto, creando un mondo immaginifico e divertente, che rispecchia i valori e la missione del brand di creare e condividere peeling good moment.

La banana Chiquita diventa arte: l'omaggio di Romero Britto alla Milano Design Week

Ad accogliere i visitatori sarà infatti la speciale opera d'arte pensata e creata da Romero Britto, declinata in moltissime varianti, per celebrare l'anima tropicale, vibrante e colorata delle banane Chiquita, con l'intento di suscitare curiosità e interesse in chi l'osserva. Il viaggio nel mondo pop della Chiquita House proseguirà in una serie di stanze giocose e divertenti, ispirate alle fantasie dell'artwork realizzato dall'artista. Dalla piscina piena di banane colorate dove poter scivolare dentro, alle foto opportunity con speciali installazioni dedicate, fino alla stanza dove dare libero sfogo alla propria creatività, decorando le pareti per contribuire a realizzare una grande opera d'arte collettiva. Tutto diventa possibile nell'universo pop della Chiquita House. Il progetto è stato ideato e sviluppato dall'agenzia creativa Bitmama, che curato l'intero piano di comunicazione della campagna Pop by Nature.

La Chiquita House è visitabile dal 15 al 21 aprile in Via San Marco 22 a Milano, ingresso libero.

