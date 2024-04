Tè d'eccellenza in Piazza San Carlo: a Torino apre la nuova boutique Dammann Frères

Apre a Torino la nuova boutique Dammann Frères, secondo punto vendita in Italia della prestigiosa maison francese, che fa parte del Polo del Gusto, la holding di marche d'eccellenza dell'agroalimentare presieduta da Riccardo Illy. Oltre a Dammann Frères, ne fanno oggi parte le aziende Achillea, Agrimontana, Domori e Pintaudi.

Apre a Torino la seconda boutique Dammann Frères in Italia

Il nuovo negozio si trova nella centralissima Piazza San Carlo, accanto al punto vendita Domori, che distribuisce in Italia i prodotti Dammann Frères. Il negozio Dammann Frères si presenta come uno spazio accogliente e raffinato, di circa 30 metri quadri, dall'inconfondibile stile della maison, in cui il tè diventa protagonista degli spazi: come in ogni Boutique Dammann Frères, grande attenzione è data alle vendite del tè sfuso, cui è dedicata la parete che accoglie ben 133 varietà nelle eleganti scatole di latta Dammann. All'ingresso, i visitatori vengono accolti da un prezioso Orgue à thés, un allestimento di piccoli dispenser per avvicinare i clienti al mondo del tè, accompagnarli in un viaggio sensoriale alla scoperta di raccolti preziosi ed aromi.

La boutique offrirà la straordinaria varietà del mondo Dammann Frères - che conta 400 ricette in assortimento - e sarà un luogo dove conoscere e assaggiare il tè, ogni giorno i clienti potranno degustarne un tipo diverso. Dalla boutique si potrà facilmente passare internamente sia al Domori Store che agli ampi spazi sotterranei - le due sale polifunzionali, attrezzate per degustazioni e masterclass - dove si svolgeranno le attività educational di Dammann Frères, da sempre uno dei tratti distintivi dell'azienda.

