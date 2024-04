Gruppo Eurovo: come partecipare al concorso “Egg Book Air” e vincere un MacBook Air

Gruppo Eurovo, da 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, lancia un nuovo grande concorso per premiare i consumatori per la propria fedeltà a Le Naturelle, tra i marchi di uova più apprezzati nella Gdo: il contest “Egg Book Air”, che in modalità instant win offre la possibilità di vincere ogni giorno un MacBook Air 13'' M1, per un montepremi complessivo di oltre 68mila euro.

Gruppo Eurovo premia i consumatori con il concorso “Egg Book Air”

Per partecipare è sufficiente acquistare, dal 15 aprile al 9 giugno, una confezione di uova o ovoprodotti le Naturelle incluse nell'iniziativa nei punti vendita della Gdo e online, e successivamente inviare i dati e la foto dello scontrino parlante sul sito www.concorso.lenaturelle.it o su Whatsapp al numero +393420600210, ricevendo immediatamente un riscontro sia in caso di vincita sia di non vincita. Tra gli oltre 30 prodotti in promozione Gruppo Eurovo ha scelto alcune delle linee più apprezzate dai consumatori e che rappresentano i valori dell'azienda, come la sostenibilità, la filiera integrata verticalmente e l'italianità:

le Naturelle da allevamento a terra senza l'utilizzo di antibiotici;

le Naturelle Bio da galline allevate senza l'utilizzo di antibiotici in allevamenti biologici;

le Naturelle All'aperto Fonte di Vitamina D, da galline allevate all'aperto senza l'utilizzo di antibiotici;

le Naturelle Sfoglia Gialla da allevamento a terra, ideali per preparare pasta fresca e dolci;

le Naturelle Regionali, da galline allevate a terra nei territori di Friuli, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna;

le Naturelle Extrafresche da galline allevate a terra nel cuore del Lazio all'interno di una filiera regionale certificata;

le Naturelle Uova Guscio Bianco da galline di razza livornese allevate a terra;

le Naturelle Albume d'uovo Pastorizzato da allevamento a terra senza l'utilizzo di antibiotici in brik;

le Naturelle Albume d'uovo Pastorizzato da allevamento a terra in brik.

Gruppo Eurovo, con il grande concorso “Egg Book Air”, mette nuovamente i consumatori al centro rafforzando la fidelizzazione a uno dei marchi con l'assortimento più ampio e di valore nello scaffale delle uova attraverso la possibilità di aggiudicarsi uno tra i dispositivi elettronici più performanti in commercio (dal prezzo al pubblico di oltre 1.200 euro). «Sono i consumatori a premiare la qualità de le Naturelle ogni giorno, scegliendo le nostre uova e i nostri ovoprodotti quando fanno la spesa. È alle loro esigenze e alle loro sensibilità che guardiamo nel rendere il nostro assortimento sempre più ricco di proposte ad alto valore aggiunto. Con questo nuovo grande concorso vogliamo ringraziarli per la fiducia che ci riconoscono quotidianamente e ispirarli con i nostri valori, come la sostenibilità, il benessere animale, la salute fisica e mentale e l'impegno per il territorio» dichiara Federico Lionello, direzione commerciale e marketing di Gruppo Eurovo.



