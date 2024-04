Di Marco partner ufficiale di Casa Azzurri: la Pinsa romana conquista Euro2024

Di Marco, realtà imprenditoriale italiana di successo nel mondo dei panificati e delle farine, annuncia con orgoglio una partnership esclusiva con Casa Azzurri, l'area ospitalità ufficiale della Figc e della Nazionale italiana di calcio. In occasione dei prossimi Europei in Germania, l'originale Pinsa romana, nata dall'expertise di Corrado Di Marco, founder dell'azienda, sarà official partner di Casa Azzurri offrendo a tutti i fan, tifosi e partner un'esperienza da campioni di gusto firmata Di Marco.

Pinsa Di Marco partner ufficiale di Casa Azzurri per gli Europei 2024

Un progetto significativo che unisce l'eccellenza di un prodotto Made in Italy unico, con l'amore per lo sport italiano per antonomasia. Due realtà, Di Marco e Casa Azzurri - accomunate da valori come il rispetto della tradizione e la passione - si uniscono in una partnership esclusiva che porterà tutto il gusto della Pinsa all'interno del cuore pulsante dell'ospitalità della Nazionale. Ed è così che la Pinsa romana Di Marco scende in campo e diventa la Pinsa di Casa Azzurri! La partnership sarà esposta anche attraverso uno special pack: tutte le confezioni Di Marco, sia retail che Horeca, saranno in edizione limitata celebrativa. Ogni pack inoltre, darà accesso, tramite QR code a un ricettario creato ad hoc dai mastri pinsaioli Di Marco con 8 ricette esclusive pensate a tema Campioni. Un'ispirazione per tutti coloro che desiderano accompagnare la visione delle partite con l'originale Pinsa Romana.

«La collaborazione con Casa Azzurri si inserisce in un momento di consolidamento importante per la nostra azienda» ha dichiarato Alberto Di Marco, ceo di Di Marco. «Siamo orgogliosi di affiancare un partner internazionale e condividere con loro un percorso di crescita che ci porta oltre i confini del nostro Paese. Siamo entusiasti di poter contribuire all'esperienza culinaria presso Casa Azzurri, offrendo pinse eccezionali che riflettono l'alta qualità e l'autenticità dei nostri prodotti e portare il made in Italy a palati di altre culture, all'interno di un evento di grande rilievo, che, siamo sicuri, ci porterà nuova visibilità qualificata. Non vediamo l'ora di celebrare insieme ai tifosi e ai nostri partner questa collaborazione e di intraprendere nuove sfide future. Da oggi Casa Azzurri ha una risorsa in più».

Con un fatturato di 50 milioni di euro nel 2023, Di Marco si certifica in costante crescita sia in Italia che Oltralpe. Il percorso di sviluppo dell'azienda punta a rafforzarsi anche a livello internazionale grazie a importanti investimenti e sponsorizzazioni. La Germania, in particolare, rappresenta un territorio strategico: è, infatti, il primo paese per vendite a volumi subito dopo l'Italia. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la partnership con Casa Azzurri, per cui Di Marco diventa il partner ufficiale. Oltre alle Pinse Di Marco, Casa Azzurri ospiterà anche una pinseria "pop-up", accessibile sia agli ospiti interni che alla popolazione locale, arricchendo ulteriormente l'esperienza culinaria e calcistica durante l'evento.

