Design e caffè: Julius Meinl celebra la tradizione viennese alla Design Week

Julius Meinl, rinomato brand viennese nel mondo del caffè, torna alla Milano Design Week 2024, raccontando la propria storia all'interno di un contesto caratterizzato dalla fusione di elementi classici con il design contemporaneo austriaco. L'esposizione, firmata da Advantage Austria, sarà costituita da pezzi unici di design austriaco, come mobili e arredi, lampade e accessori per la tavola, selezionati da un'apposita giuria.

Julius Meinl e Matteo Thun: la tazzina iconica torna alla Design Week

Tra gli elementi di design iconici dell'Austria non poteva mancare la tazzina da caffè di Julius Meinl, che dal 16 al 21 aprile 2024 sarà ospitata nel Design Palazzo Austria, all'interno di Palazzo Confalonieri - Fondazione Cariplo, circuito Brera Design District. Durante la Design Week, all'interno della ViennaCoffeeHouse, gli ospiti potranno immergersi nell'atmosfera viennese e assaporare le miscele di caffè del brand. L'obiettivo di Julius Meinl è quello di offrire a tutti gli ospiti della Design Week, e a tutti gli amanti del caffè, un momento di pausa, piacere e libertà dall'ordinario, per staccare dal tran tran dei giorni dedicati al design. Questo desiderio rientra appieno nella campagna, appena lanciata dal brand, “I do it Meinl way” nel tentativo di far ritrovare, attraverso i coffee moments, la gioia ad ogni sorso di caffè.

La speciale tazzina Julius Meinl è stata creata in collaborazione con Matteo Thun nel 2004, architetto e designer italiano noto per i suoi lavori innovativi. Questa, in relazione diretta con la Design Week, è il simbolo della storia e dell'evoluzione dell'iconografia legata a Julius Meinl. La tazzina rossa di Thun è ispirata al famoso logo del brand in cui domina un Faz rosso; la versione nera della medesima tazzina è invece composta da pochi elementi ma fortemente evocativi: porcellana nera accompagnata dal logo dorato Julius Meinl. Questa rivisitazione moderna richiama la cultura delle caffetterie viennesi e l'imperitura ricetta del caffè 1862 e si ispira inoltre al famoso quadro di Paul Cezanne “Bacio della medusa”, conosciuto anche come “Il sogno del poeta”. La tazzina, estremamente elegante, riporta agli anni dei Caffè letterari della Vienna del 1800 e rimanda a quella immagine del caffè come aroma intenso e crema dorata, legandosi all'idea del caffè come oro liquido.

Julius Meinl

Via Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411

© Riproduzione riservata