Essse Caffè: il 2023 tra crescita, innovazione e partnership

Essse Caffè ha chiuso il 2023 con un bilancio più che positivo, registrando un aumento del fatturato del +8% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha raggiunto infatti i 42 milioni di euro di ricavi, confermando il trend di crescita degli ultimi anni. Un risultato significativo, complice anche la diversificazione strategica messa in atto dall'azienda, che ha saputo ampliare la propria presenza sia a livello di canali di vendita che di aree geografiche: il fatturato estero ha infatti raggiunto quota 9 milioni (con significativi ricavi in Usa, Arabia Saudita, Grecia, ma anche Cina, Filippine, Uzbekistan, Mongolia).

Essse Caffè: +8% di fatturato nel 2023, un successo all'insegna della diversificazione

Essse Caffè: il 2023 per punti

La storica torrefazione bolognese - fondata da Francesco, Chiara e Cristina Segafredo nel 1979 - rivela come il canale risenta ancora degli effetti negativi della pandemia; tuttavia il 2023, primo anno senza restrizioni, ha permesso un significativo salto in positivo. Complici di questo successo, diversi progetti che Essse Caffè ha intrapreso e percorso durante l'anno. A inizio 2023 l'azienda ha lanciato le nuove macchine a capsule Sistema Espresso S20; contestualmente, per intercettare le richieste del mercato, l'offerta vending-Ocs si è ampliata con l'introduzione di nuove referenze in capsula e in grani. Al centro, anche il restyling dell'immagine aziendale e una rinnovata linea di merchandising dedicata al segmento Horeca, nell'ottica di una comunicazione sempre più premium a livello visivo e concettuale.

Lato management, non sono mancate le novità, nel segno della migliore tradizione unita all'innovazione, tratto distintivo di Essse Caffè: a giugno, l'ingresso in Cda di un membro esterno indipendente, Francesco Berti, brillante ed esperto manager del settore alimentare e non solo; a settembre, Luca Cioffi, di affermata e consolidata esperienza nel mondo della torrefazione, è entrato in azienda come direttore generale, affiancando così il presidente operativo Francesco Segafredo. Inaugurata a fine 2023, e in essere per tutto il 2024, la partnership con l'Associazione italiana ambasciatori del gusto (ente che rappresenta l'eccellenza della ristorazione e dell'accoglienza italiana). Un progetto da subito declinato in diverse iniziative sul canale, con l'obiettivo comune di promuovere l'apprezzamento ma soprattutto la consapevolezza del saper fare tutto italiano nel mondo ristorativo e del fuoricasa. Sul piano estero, si segnala una decisa spinta all'internazionalizzazione con azioni dedicate, come la partecipazione a manifestazioni e fiere leader del settore e il conseguente rafforzamento su alcuni mercati, come quello greco e saudita.

Essse Caffè, le prospettive per il 2024

I primi mesi del 2024 rivelano ricavi in linea con il trend di crescita del 2023, pur non privi di alcune criticità di scenario, cui Essse Caffè si prepara a rispondere in modo reattivo e propositivo. Come nel dna dell'azienda, nessun compromesso sulla qualità: la torrefazione è celebre per la costanza delle sue miscele, frutto di un attento e distintivo processo di selezione di pregiate origini e tostatura. Elevati standard, insomma, cui Essse Caffè non intende rinunciare, mantenendo alta la levatura della sua offerta, professional e non solo. Un obiettivo ambizioso che fa i conti con i prezzi dei crudi a livelli record, complici difficoltà logistiche e ambientali e l'instabilità generale di alcuni Paesi produttori.

Un aumento iniziato da diversi mesi, che è già arrivato ai massimi storici sul Robusta, con quotazioni in continuo e repentino aumento. L'azienda assicura, in questo complesso scenario, che il proprio impegno su tutto il 2024 sarà per una tostatura con caffè sempre eccellenti, mantenendo i distintivi flavour firmati Essse Caffè. Questo consentirà a tutti i Clienti di poter avere - e quindi, a loro volta, offrire - il miglior prodotto, impedendo alle pur oggettive difficoltà esterne di compromettere il risultato in tazzina.

© Riproduzione riservata