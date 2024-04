Acqua e design: S.Bernardo protagonista al Salone del Mobile

S.Bernardo porta la sua sostenibile leggerezza alla 62ª edizione del Salone del Mobile.Milano in programma dal 16 al 21 aprile a Fiera Milano Rho. L'acqua minimamente mineralizzata è partner ufficiale della imprescindibile manifestazione del design. S.Bernardo sarà presente con la sua iconica bottiglia “Gocce”, disegnata dal celeberrimo Giorgetto Giugiaro e con le sue ulteriori iterazioni, come Ely, la bottiglia elicoidale in Rpet 100% riciclata e riciclabile, ispirata alla colonna tortile. Ma non solo. Quest'anno è stata realizzata una lattina personalizzata e dedicata al Salone del Mobile, un omaggio dall'anima riciclata all'infinito.

La partnership, che ha preso il via nel 2019, ha visto S.Bernardo e il Salone del Mobile realizzare insieme progetti unici. In questa edizione, nello stand della minimamente mineralizzata italiana, nella centrale area dei padiglioni 22/24, sarà possibile inoltre assaggiare tutti i nuovi prodotti del brand, in versione fredda e calda, ma anche degustare uno speciale dessert creato ad hoc dallo chef stellato Davide Caranchini con acqua S.Bernardo. Qui, i suoi visitatori del Salone scopriranno il viaggio che la minimamente mineralizzata sta compiendo per raggiungere una piena neutralità ambientale, che la porterà ad essere impatto zero entro il 2026, anno del primo centenario.

In attesa di tagliare questo traguardo, S.Bernardo anche al Salone del mobile prosegue nel suo impegno a diventare CO2 impatto zero entro il 2026. L'azienda ha da anni già messo in campo strategie concrete per ridurre il suo impatto, ricorrendo all'energia pulita di un parco eolico che alimenta oltre la metà delle attività dell'impianto di Garessio. L'azienda alimenta il proprio impianto con l'energia verde eolica, promuove e utilizza packaging ecologici. Inoltre, con Slow Food e Terra Madre attua la tutela di prati stabili; la riqualificazione di aree boschive e la realizzazione di boschi di città. Ed è così che S.Bernardo porta al Salone del Mobile.Milano “la sostenibile leggerezza dell'acqua”, messaggio che richiama al contempo la caratteristica principe dell'acqua - la sua leggerezza - ed il suo impegno per la sostenibilità.

