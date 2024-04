Ar.pa Lieviti vola: +28% nel 2023 grazie a innovazione e strategie

Ar.pa Lieviti, da più di 50 anni specializzata in lieviti e preparati per dolci e salati, ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023, che mostrano una significativa crescita e un miglioramento rispetto all'anno precedente. I ricavi totali per l'anno 2023 ammontano a poco meno di 6 milioni di euro, segnando un incremento del 28% rispetto al 2022. Questo aumento evidenzia l'efficacia delle strategie di business implementate e il successo degli investimenti in tecnologie innovative.

Innovazione e strategie vincenti: Ar.pa Lieviti chiude il 2023 con un +28%

Un risultato reso possibile grazie all'ammodernamento del plant produttivo in ottica Industria 4.0, dotato di macchinari all'avanguardia che hanno migliorato significativamente l'efficienza produttiva. Inoltre, il successo è stato supportato da una straordinaria coesione del team di lavoro e da un efficace piano strategico di marketing e comunicazione che ha permesso di ampliare la presenza sul mercato nazionale e attrarre nuovi clienti.

«Questo è un risultato straordinario che testimonia la forza e la resilienza della nostra azienda in un contesto di mercato sempre più competitivo. Il nostro impegno nei confronti dell'innovazione e della qualità ci ha permesso di superare le aspettative e di posizionarci come leader del settore. Inoltre, abbiamo intrapreso un significativo percorso ESG per rafforzare il nostro impegno verso la sostenibilità aziendale, confermando così la nostra attenzione alle pratiche etiche e ambientali» afferma Carla Gherardi, ceo e presidente di Ar.pa Lieviti.

