 Schär Foodservice lancia Multi-Cereal Bread: pane multicereale in formato monoporzione da 80gr

Schär Foodservice, la divisione dedicata al canale Ho.re.ca. del Gruppo Dr. Schär, da anni impegnata a migliorare la vita fuori casa delle persone con specifiche esigenze alimentari, lancia il Multi-cereal Bread, due fette di soffice pane multicereale in una pratica confezione monoporzione da 80gr che mantiene a lungo la freschezza.

Schär Foodservice lancia il Multi-cereal Bread

Il pane rappresenta un alimento di base molto importante nell’alimentazione di tutti. È quindi indispensabile che anche chi segue una dieta senza glutine possa consumare del pane gustoso e sicuro a casa e fuoricasa: proprio per garantire un’offerta completa, piacevole e varia nell’out of home, Schär Foodservice ha introdotto il nuovo Multi-Cereal Bread, che va a posizionarsi come alternativa dal gusto più rustico accanto al classico Pane Bianco da 80gr.

Preparato utilizzando cereali pregiati quali quinoa, sorgo, miglio e farina di castagne, il nuovo Multi-Cereal Bread è ricco di fibre e dal sapore unico. Con il 16% di pasta madre, è molto soffice e leggero, nonché altamente digeribile.

Senza glutine, senza frumento, senza lattosio e vegano è quindi adatto per chi segue non solo un’alimentazione senza glutine, ma anche per chi è intollerante al lattosio e chi segue un’alimentazione vegana: bar, ristoranti, hotel e catering potranno così servire con praticità un alimento buono, molto versatile e sicuro ad una vasta clientela. È infatti perfetto per realizzare ottimi sandwich, salati o dolci e per accompagnare tutti i pasti principali, dalla colazione alla cena.

La confezione monoporzione consente inoltre di mantenere inalterata la freschezza, di somministrare il prodotto in totale sicurezza e di servire una porzione già pronta, evitando così sprechi alimentari. Il Multi-Cereal Bread è infine senza conservanti, aromi e coloranti artificiali.

Disponibile in multipack da 10 confezioni

Shelf life: 100 giorni

© Riproduzione riservata