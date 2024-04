Club Sandwich e Ape Snack: Fratelli Beretta risponde così ai nuovi trend di mercato

Preferiti dal 60% dei consumatori per i pranzi infrasettimanali e dal 31% come snack aperitivo, i tramezzini rappresentano un segmento in costante espansione. Da soli, costituiscono quasi la metà del mercato degli snack freschi, raggiungendo un valore di 215 milioni di euro nel 2023.

I tramezzini di Fratelli Beretta

Approfittando della loro versatilità e delle ampie opportunità di innovazione, Fratelli Beretta, già leader nel settore con la gamma Pan Soffice, Leggero e Classico, ha deciso di investire ulteriormente nel segmento, lanciando due linee innovative che rispecchiano le esigenze dei consumatori.

Club Sandwich Beretta

Rivisitando il classico clubhouse sandwich a stelle e strisce, Fratelli Beretta dà spazio alla creatività con Club Sandwich Beretta. Una linea di tramezzini premium che propone tre ricette sofisticate, per soddisfare la ricerca di prodotti gastronomici di alta qualità e l’attenzione crescente verso una cucina raffinata sentite da un numero sempre più alto di consumatori. Protagoniste della nuova linea sono le tre ricette in piena Gourmet attitude da 160 grammi, che abbinano ricche farciture a base di ingredienti freschi e composizioni ricercate all’interno di morbide fette di pane ai cereali, con semi di girasole e semi di lino, per rendere ogni pausa ricca di gusto:

Pollo e Bacon con pomodori e senape;

Prosciutto Praga e funghi, con crema di champignon e porcini trifolati;

Prosciutto Cotto Alta Qualità e crescenza con erba cipollina e pomodori;

Club Sandwich Beretta sarà distribuito nella GDO e nel canale Ho.re.ca, presentandosi al mercato con un packaging brevettato a forma di lingotto, in carta di tonalità gialla e con una finestratura trasparente che comunica direttamente la qualità e la freschezza dei prodotti.

Ape Snack Beretta

Per soddisfare la domanda crescente di prodotti snack, adatti al consumo nei momenti dell’aperitivo -prima del pranzo o della cena- o come spuntino pomeridiano, Fratelli Beretta ha studiato un nuovo formato mini che rispecchia il bisogno di poter contare su una soluzione pratica per un momento speciale ed emozionale, sia per i giovani che per i più adulti. Nasce così Ape Snack Beretta, una linea di tramezzini di dimensioni ridotte in forma quadrata, che si presenta al mercato in confezioni da 4 pezzi (pari a 130 grammi totali), con pane senza crosta e due ricette distinte per la farcitura:

Prosciutto Cotto, crescenza ed erba cipollina

Tonno, olive e maionese

Alla base del lancio di Ape Snack Beretta, la volontà di offrire un nuovo formato mignon per esplorare nuovi momenti di consumo con una soluzione pratica e gustosa.

