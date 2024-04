Due grandi appuntamenti per Molino Grassi a maggio: Cibus e Tuttopizza

A maggio, Molino Grassi (importante azienda che produce farine e semole di alta qualità per pane, pizza, pasta fresca e pasticceria), sarà impegnata in due importanti eventi fieristici: si parte con Cibus (dal 7 al 10 presso Fiere di Parma).

La gamma di farine La Pasticceria Bio di Molino Grassi

L’Azienda - presente al Padiglione 5 stand C010 - conferma la propria presenza in uno spazio condiviso con Rodolfi. Sarà un approccio corporate, con attenzione all’export, a caratterizzare la partecipazione 2024 di Molino Grassi.

Molino Grassi alla Ribalta con i Maestri della Cucina

Obiettivo: portare all’attenzione dei visitatori sia l’ampia gamma dei prodotti offerti che i valori fondanti del marchio. Tra le referenze di punta, le farine della Linea Pizza, ma anche la gamma La Pasticceria Bio: cinque farine tecniche per pasticceria, tutte biologiche da grano 100% italiano, vero unicum nel panorama professional. Non mancheranno momenti dimostrativi con grandi protagonisti: Sandro Ferretti, Maestro Pasticcere Ampi; Cristiano Tomei, Chef; Diego Vitagliano, primo classificato 50 Top Pizza 2023 e Brand Ambassador del molino parmense.

Dal 20 al 22 maggio è invece la volta di Tuttopizza, il grande salone internazionale di Napoli, alla sua settima edizione, dedicato al mondo pizza e ai suoi professionisti. Appuntamento al Padiglione 5 box 511-512-517 con speech, dimostrazioni e ospiti, tra cui Cristian Zaghini e Nicola Ascani e, ancora una volta, Diego Vitagliano. Focus sui prodotti di punta dedicati al comparto, per un’offerta completa dedicata alla pizzeria di oggi e rispondente alle sue concrete esigenze: spiccano le innovative Napoletana e Romana, ma anche Senza Glutine, rivoluzionaria referenza frutto dell’esclusivo know how Molino Grassi. Per maggiori informazioni clicca qui.

