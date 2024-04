Il salame di Monte Isola, un gioiello dell'isola lacustre più grande d'Europa

È sicuramente uno dei salumi piu imitati in Lombardia e nel nord Italia. Il salame di Monte Isola, o, come qualche furbacchione tarocca "tipo Monte Isola", vanta decine di falsi, ma in qualità e tipicità nessuno riesce a batterlo. Unico e originale viene infatti prodotto sull'isola lacustre piu grande d'Europa dal salumificio che si trova al centro del lago d'Iseo.

Il salame del Salumificio di Monte Isola

È stato pazientemente "costruito", giorno dopo giorno, a partire dal 2007 da due soci: Franco Moretti ed Emiliano Turla. Il tutto grazie all'intuizione del papà di Emiliano, Duilio che iniziò l'avventura a livello famigliare. Trovare il salumificio non è impresa facile, bisogna avere pazienza e tanta voglia di camminare. Anzitutto traghettare da Sulzano a Peschiera Maraglio e circumnavigare per circa metà l'isola fino a Senzano dove si trovano due semplici cartelli con la scritta "Salumificio di Monte Isola", niente altro. Ogni anno nella moderna costruzione situata a due chilometri dal suggestivo Santuario della Madonna della Ceriola, a quota 800 metri, vengono lavorate decine quintali di carni di maiale provenienti da allevamenti selezionati nella bassa bresciana e cremonese, tutto gran suino padano. Vengono così prodotti, circa, 10mila insaccati.

«Siamo molto attenti - sottolinea Emiliano - alla cura degli animali. Operiamo solo con allevatori di fiducia che ci garantiscono la qualità dei mangimi e il benessere degli animali. Dopo la macellazione la carne viene attentamente lavorata quì, nel laboratorio dell'isola; la pasta di salame viene insaccata e leggermente affumicata per circa mezza giornata. Rimane poi a "riposare" e stagionare ,mediamente per una trentina di giorni». Un insaccato unico che contiene poco, pochissimo grasso e a prima visita sembra quasi culatello, o un lonzino di altissima qualità e piacevolezza. Una delizia per il palato. Finisce sulle tavole di molti ristoranti della riviera del lago, e in qualche nicchia della Gdo. «Il salumificio - ricorda Emiliano - è in costante crescita tanto che con noi sono occupati tre giovani che nel laboratorio hanno trovato un posto di lavoro. Curiamo molto l'aspetto della sicurezza alimentare seguendo le indicazioni della Haccp. Particolare non secondario: grazie alla felice collocazione geografica e al mezzo milione di turisti che ogni anno visitano l'isola, siamo molto, molto apprezzati anche all'estero». Un lago non solo di sarde, ma anche patria di un pregiato salame.

