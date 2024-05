Acqua Mood è “official water” dei migliori tornei di tennis italiani su terra rossa

Anche quest'anno Acqua Mood sarà official water di una serie di appuntamenti tennistici di grande rilievo sul territorio italiano che si terranno tra maggio e ottobre: il torneo Parma Ladies Open, gli Internazionali di Tennis Città di Perugia, gli Internazionali di Tennis Città di Todi e il torneo Olbia Challenger.

Acqua Mood: idratazione e stile sui campi da tennis

Un'operazione importante di placement a conferma del legame tra il brand Acqua Mood e i più importanti ed esclusivi eventi sportivi italiani, a cui l'azienda Refresco non può mancare per offrire sempre un'acqua di altissimo livello. Acqua Mood è la style water per eccellenza, unica e contemporanea. Linee ricercate ed eleganti e una spiccata personalità che unisce la trasparenza del cristallo alla praticità della plastica, custodendo la qualità di un'acqua dalla straordinaria purezza. Ecco gli appuntamenti a calendario:

Torneo Wta 125 denominato “Parma Ladies Open” al Tennis Club Parma dal 13 al 18 maggio 2024: è uno dei tornei femminili più importanti su tutto il territorio nazionale dopo gli Internazionali BNL d'Italia. Il circuito WTA torna a Parma, nella splendida cornice del Tennis Club Parma.

Torneo Atp Challenger 125 denominato “Internazionali di Tennis Città di Perugia” al Tennis Club Perugia dal 9 al 16 giugno 2024: alcuni tra i migliori atleti al mondo torneranno a darsi battaglia nella rassegna che la scorsa stagione ha ricevuto un upgrade di montepremi e punti messi in palio.

Torneo Atp Challenger 75 denominato “Internazionali di Tennis Città di Todi” al Tennis Club Todi 1971 dal 11 al 18 agosto 2024: dal 2007 gli Internazionali dell'Umbria sono stati il trampolino di lancio per atleti come David Goffin, Grigor Dimitrov, Marcel Granollers, Kevin Anderson, Benoit Paire, Carlos Berlocq, Marco Cecchinato, Filippo Volandri, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e l'indimenticabile Federico Luzzi.

Torneo Atp Challenger 125 denominato “Olbia Challenger” al Tennis Club Terranova dal 13 al 20 ottobre: in Costa Smeralda approda il circuito ATP Challenger Tour al TC Terranova. Olbia si prepara ad accogliere per la seconda volta affermati campioni e promettenti Next-Gen. L'Olbia Challenger si gioca su campi in greenset ed avrà un ruolo determinante nella corsa per un posto all'Australian Open. Nel 2023 il torneo ha visto la partecipazione di giocatori come Fabio Fognini, Alexandre Muller, Flavio Cobolli e Constant Lestienne. La partecipazione del pubblico, che ha gremito gli spalti dalle fasi di qualificazione alla finale, è stata straordinaria.

