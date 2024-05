Giornata mondiale delle Api: gli italiani premiano il miele made in Italy

In occasione della Giornata mondiale delle Api, che si celebra il 20 maggio, l'Osservatorio Shopping di DoveConviene ha indagato le preferenze e le abitudini di acquisto degli italiani. I dati rivelano un forte legame con il prodotto nazionale: la stragrande maggioranza (92%) sceglie solo miele italiano, a dimostrazione di un'attenzione verso la qualità e la tutela del proprio territorio.

Giornata mondiale delle Api: gli italiani scelgono miele puro, sostenibile e made in Italy

Oltre alla provenienza, i consumatori premiano la qualità e la sostenibilità. Il 57% ricerca miele puro al 100%, mentre il 29% opta per quello biologico, prodotto nel rispetto dell'ambiente. L'attenzione al prezzo è comunque importante, soprattutto in un contesto di inflazione: il 60% degli italiani cerca sconti e promozioni per contenere la spesa. Tra le varietà, il miele millefiori si conferma la scelta più amata (47%), seguito dall'acacia (24%) e dal castagno (9%). Il miele non è apprezzato solo per il suo gusto inconfondibile, ma anche per la sua versatilità: il 54% lo consuma al naturale o con il latte per contrastare i malanni di stagione, il 42% lo utilizza come dolcificante alternativo allo zucchero, mentre il 34% lo gusta a colazione con pane o fette biscottate.

