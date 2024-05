Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Nicola Martelli è il nuovo presidente

Nicola Martelli è il nuovo presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea lo scorso 16 aprile, ha nominato nella sua prima seduta del 30 aprile, Nicola Martelli alla guida del Consorzio. Martelli, 45enne amministratore delegato dell'azienda Martelli, succede a Giuseppe Villani, presidente dal 2015, e rimarrà in carica per il prossimo triennio.

«Il Prosciutto di San Daniele è, e dovrà essere - ha detto Martelli - un esempio di sostenibilità e di alta qualità per tutta la salumeria italiana. Ci aspettano molti impegni, ma sono sicuro che ponendo al centro la qualità del San Daniele Dop e il cliente riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati». Il neo Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, anche dai consiglieri: Stefano Aimaretti, Lorenzo Bagatto, Erika Bassi, Angelo Coradazzi, Tiziano Ferrarini, Claudio Palladi e Marco Pulici. Il Consiglio ha designato anche i due vicepresidenti Lorenzo Bagatto e Marco Pulici, quest'ultimo con funzioni vicarie, e ha anche provveduto alla nomina dei due membri della “Commissione di gestione della filiera” per la componente prosciuttifici per il triennio 2024-2026, nelle persone di Stefano Aimaretti e Claudio Palladi; quest'ultimo è stato nominato presidente della stessa Commissione.

L'assemblea dei produttori ha inoltre approvato il bilancio dello scorso anno e analizzato l'andamento del comparto nel corso del 2023. La produzione totale del San Daniele Dop è stata di oltre 2.590.000 cosce avviate alla lavorazione con un fatturato complessivo di 360 milioni di euro. Il numero di vaschette di Prosciutto di San Daniele pre-affettato ha superato i 21,3 milioni di confezioni certificate, pari a 407.000 prosciutti (+1% rispetto all'anno precedente), per un totale di oltre 2 milioni di chilogrammi, confermandosi come una tendenza consolidata in linea con le nuove modalità di consumo. La quota di export nel 2023 ha registrato una crescita e si attesta al 19% rispetto alle vendite totali con circa 3 milioni di chilogrammi indirizzati al mercato extra Italia. Il 55% delle quote totali di export è stato destinato all'Unione Europea, mentre il restante 45% è stato esportato in Paesi terzi. I Paesi che detengono la quota più rilevante per l'esportazione del Prosciutto di San Daniele Dop si confermano in ordine di volumi: Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. Gli altri principali mercati esteri di destinazione sono Svizzera, Austria, Regno Unito, Lussemburgo e Canada. Nel 2023 si registrano ottime performance, in ordine di volume esportato, per Stati Uniti (+11%), Australia (+7%), Regno Unito (+30%) e Repubblica Ceca (+18%).

