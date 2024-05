Bonduelle lancia "La Lollo": freschezza e sostenibilità dalla terra alla tavola

Bonduelle, rinomata azienda nel mercato delle verdure in Italia, ha introdotto una rivoluzionaria novità nel settore della IV Gamma per il retail: “La Lollo”.

La Lollo di Bonduelle

Questo nuovo prodotto, parte della gamma Insalate degli Agricoltori, è composto al 100% da insalata lollo verde, offrendo così ai consumatori un'opzione fresca e di alta qualità.

Bonduelle presenta “La Lollo”: l'insalata fresca, locale e sostenibile

L’innovazione dell’insalata Lollo (125g) nasce per rispondere all’esigenza dei consumatori che, come emerso dalla ricerca su panel proprietario Bonduelle (ottobre 2023) , mostrano un altissimo grado di apprezzamento per questa tipologia di insalata: il 93% dei rispondenti ne gradisce infatti l’aspetto e all’82% piace il suo sapore e consistenza.

Attraverso questo nuovo lancio, Bonduelle incontra anche la crescente domanda per prodotti locali, freschi e qualità: coltivata localmente da agricoltori e agricoltrici che lavorano con passione e dedizione, la Lollo è infatti garanzia di freschezza grazie al breve tempo di raccolta.

Bonduelle propone così un nuovo prodotto fresco che rappresenta anche un impegno tangibile dell’azienda verso la sostenibilità. La gamma delle Insalate degli Agricoltori infatti è caratterizzata da una filiera corta che preserva la qualità del prodotto e sostiene la comunità locale, dando così vita all’impegno di Bonduelle per il benessere delle persone e del pianeta.

Un’attenzione che viene rappresentata anche sul packaging: la confezione dell’insalata La Lollo mette infatti in risalto il nome della nuova linea utilizzando un colore pop (il fucsia), sottolineando la distintività della materia prima e l’innovazione della gamma.

Inoltre, per dare risalto al prezioso contributo alla freschezza e alla qualità del prodotto, vengono riportati scatti degli agricoltori e delle agricoltrici locali e attraverso un QR Code è possibile ascoltare attraverso un breve video la testimonianza diretta delle donne che coltivano questa insalata. La confezione presenta anche un rimando all’utilizzo di plastica riciclata e riciclabile, a conferma dell’impegno per la sostenibilità di Bonduelle.

Con La Lollo, Bonduelle riafferma il suo impegno per offrire prodotti freschi, locali e di alta qualità, sostenendo il tessuto socio-economico locale e portando sulla tavola degli italiani un prodotto sostenibile.

© Riproduzione riservata