Le maionesi di Calvé ora sono disponibili in secchielli da cinque litri

Con oltre 50 anni di esperienza nel mercato delle salse, Calvé ha consolidato la sua posizione come marchio di fiducia in Italia. La sua maionese classica, simbolo di autenticità e gusto italiano, è diventata un punto di riferimento in cucina, conquistando anche i palati più esigenti. Portando avanti la sua tradizione di qualità e innovazione, Calvé presenta ai professionisti della ristorazione la sua esclusiva gamma di maionesi, ora disponibili in pratici secchielli da cinque litri e con un design nuovo e moderno.

Calvé presenta la sua esclusiva gamma di maionesi professionali in secchielli da 5 litri

Le tre varianti di Calvé - maionese classica, gastronomica compatta e gastronomica cremosa - sono state appositamente concepite per soddisfare le diverse esigenze della cucina professionale, offrendo prestazioni superiori e un gusto autentico che esalta ogni creazione culinaria.

Calvé classica è la maionese dal gusto bilanciato, che esalta e valorizza ogni piatto. La sua tradizionale ricetta con ingredienti semplici e di alta qualità si accompagna ad antipasti, secondi di carne, pesce e fritti.

Calvé gastronomica compatta con la sua nuova formula, offre prestazioni elevate anche nelle applicazioni più complesse, garantendo una consistenza perfetta, senza la formazione di grumi. Ideale per un'insalata russa, una salsa cocktail e piatti da buffet.

Calvé gastronomica cremosa è stata sviluppata per i professionisti del panino; con la sua consistenza vellutata e cremosa resiste alle alte temperature e protegge il pane dall'umidità. Si tratta di una maionese leggera con il 70% di grassi in meno rispetto alla Calvé classica. È disponibile anche nel formato da due litri.

