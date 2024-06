Iginio Massari Alta Pasticceria: due novità golose per l'estate 2024 Iginio Massari Alta Pasticceria presenta le sue novità per l'estate 2024: il Gelato alla crema pasticciera, un capolavoro di cremosità, e il Maritozzo pesca e amarene, un'esplosione di gusto in un'edizione speciale [...]