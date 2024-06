L'insalata pronta è fresca? Va rilavata? Il decalogo che risponde a tutti i dubbi

Con l'arrivo dell'estate, l'insalata torna protagonista sulle nostre tavole, sia per un pranzo veloce in pausa lavoro che per una cena davanti alla tv a tifare per l'Italia agli Europei di calcio, o ancora per recuperare energie dopo una giornata al mare o un viaggio. La comodità di avere frutta e verdura già lavata, tagliata e pronta all'uso è ormai un must per molti italiani. Ma spesso questa praticità si accompagna a dubbi e domande: cosa contengono queste buste? Le verdure sono ancora fresche? È necessario lavarle nuovamente?

Insalata pronta: tutte le risposte ai dubbi dei consumatori

Per sfatare i falsi miti e fare chiarezza su questa categoria di prodotto, il Gruppo IV Gamma di Unione italiana food (Uif) ha stilato un decalogo che riassume le caratteristiche principali dei prodotti di IV Gamma, ovvero frutta e verdura fresche sottoposte a minime lavorazioni per garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione. Ecco i dieci punti chiave:

Freschezza garantita: la filiera corta e i rigorosi controlli di qualità assicurano la freschezza del prodotto dalla raccolta al consumo. Assenza di conservanti: i prodotti di IV Gamma non contengono conservanti, la loro shelf life è garantita da tecniche di lavaggio e confezionamento innovative. Pronti da gustare: non è necessario lavare nuovamente le verdure, sono già pronte per essere condite e consumate. Sicurezza igienica: la lavorazione segue rigorosi protocolli per garantire la massima sicurezza alimentare. Risparmio di tempo: un pasto sano e gustoso in pochi minuti, ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Sostenibilità: la riduzione degli sprechi alimentari è un valore fondamentale per il settore della IV Gamma. Qualità nutrizionale: le verdure conservano le loro proprietà nutritive grazie alle moderne tecniche di lavorazione. Prodotti di stagione: sempre disponibili frutta e verdura fresca di stagione. Varietà di scelta: un'ampia gamma di proposte per soddisfare ogni gusto ed esigenza. Formato per ogni occasione: confezioni pratiche per single, famiglie o per un pranzo con gli amici.

