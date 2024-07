Il salmone re sulle tavole degli italiani: nel 2023 oltre 5mila tonnellate vendute

Il salmone, in filetti o tranci, è il pesce più apprezzato dagli italiani nel 2023. Lo rivela un'analisi di Coop Alleanza 3.0, che ha esaminato le tendenze di acquisto del settore ittico nei suoi oltre 320 negozi distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

Nel 2023, il salmone regna sulle tavole degli italiani: oltre 5 mila tonnellate vendute

Oltre 5.200 tonnellate di pesce sono state vendute nel 2023, per un valore complessivo di quasi 90 milioni di euro. Rispetto al 2022, si registra un aumento del consumo di crostacei (+2 milioni di euro) e del pesce confezionato in punto vendita (+3,5 milioni di euro), mentre cala leggermente il consumo di pesce intero o eviscerato (-1 milione di euro).

Il salmone è il pesce più venduto in quasi tutte le regioni analizzate, con l'eccezione di Bologna, dove la coda di mazzancolla regna sovrana. A Bari primeggia l'orata, seguita da cozze e seppie, mentre a Brindisi l'orata divide il podio con il salmone e il pesce spada. A Taranto torna sulle tavole la seppia, mentre a Rimini si preferiscono mazzancolle e vongole insieme al salmone. A Trieste, tra i primi 5 prodotti ittici venduti figura il branzino, mentre a Venezia primeggiano i gamberi.

Oltre al salmone, altri pesci molto apprezzati dagli italiani nel 2023 sono:

Orata: seconda classificata nella classifica generale, molto popolare in Puglia e a Bari.

seconda classificata nella classifica generale, molto popolare in Puglia e a Bari. Pesce spada: terzo classificato, apprezzato in diverse regioni, tra cui Bologna, Brindisi e Puglia.

terzo classificato, apprezzato in diverse regioni, tra cui Bologna, Brindisi e Puglia. Vongole: protagoniste a Rimini insieme alle mazzancolle e al salmone.

protagoniste a Rimini insieme alle mazzancolle e al salmone. Polpi: chiudono la classifica, ma sono comunque molto apprezzati, soprattutto in Puglia.

L'analisi di Coop Alleanza 3.0 evidenzia come il consumo di pesce sia naturalmente più diffuso nelle aree costiere. In Romagna sono state vendute oltre 385 tonnellate di pesce, mentre in Puglia le tonnellate salgono a 328. A Bologna, il consumo è di circa 80 tonnellate, mentre nella zona costiera tra Veneto e Friuli si attestano a circa 100 tonnellate.

I dati di Coop Alleanza 3.0 offrono una fotografia interessante delle tendenze di consumo del pesce in Italia nel 2023. Il salmone conferma il suo ruolo di protagonista, mentre altri pesci come l'orata, il pesce spada e i crostacei guadagnano terreno. La diffusione del consumo varia a seconda delle zone geografiche, con una maggiore preferenza per il pesce fresco nelle aree costiere.

