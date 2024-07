Per salvare le vongole il granchi blu si pesca con le luci a Led

Nel Delta del Po, dove il granchio blu ha decimato la produzione di vongole (tra l'80% e il 100% in più di un anno), gli allevatori stanno sperimentando un metodo innovativo per contrastare il crostaceo alieno: la pesca con luci LED.

Vongole salvate dai granchi blu con la tecnologia LED: una speranza per il Delta del Po

Ispirandosi alle lampare utilizzate per la pesca delle acciughe, gli operatori attirano i granchi blu appostati intorno ai recinti di allevamento con luce artificiale, facilitandone la cattura. Questo metodo si è rivelato efficace, permettendo di catturare la metà dei granchi rispetto alle tradizionali nasse con esche.

«L'utilizzo dei LED ci permette di risparmiare sulle esche e ridurre i costi - spiega Vadis Paesanti, produttore e vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna - Tuttavia, la lotta contro il granchio blu rimane una sfida ardua, un duello tra Davide e Golia».

Per questo motivo, la Regione Emilia Romagna ha stanziato un milione di euro per indennizzare i pescatori che non riescono a vendere il granchio pescato. Un'altra iniziativa importante è l'arrivo in Veneto di 14 milioni di esemplari di seme di vongola verace, finanziato con 180mila euro dalla Regione e destinato anche all'acquisto di reti di protezione e nasse.

«Stiamo cercando di ripartire dopo mesi di stop, ma è dura - afferma Paolo Mancin, presidente del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine - Nonostante le difficoltà, vogliamo seminare per tornare a produrre».

Tuttavia, il quadro rimane preoccupante. Se non si riuscirà a contenere efficacemente la proliferazione del granchio blu, nei prossimi 5 anni i danni diretti e indiretti al settore potrebbero ammontare a 1 miliardo di euro, come avverte Paolo Tiozzo, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca.

La lotta contro il granchio blu rappresenta una sfida cruciale per il futuro della vongola verace nel Delta del Po. L'utilizzo di tecnologie innovative come i LED, unitamente al sostegno delle istituzioni e alla tenacia degli operatori, rappresenta una speranza per la salvaguardia di questo settore produttivo di vitale importanza per il territorio.

