Essse Caffè, tornano le masterclass con il maestro pasticcere Sebastiano Caridi

Appuntamenti all'insegna dell'innovazione in pasticceria, con un focus sulla caffetteria di qualità: è questo il tema delle masterclass organizzate da Essse Caffè in collaborazione con Sebastiano Caridi, maestro pasticcere e brand ambassador della storica torrefazione bolognese. Sono due gli eventi in programma: il primo si terrà il 28 ottobre, mentre il secondo è previsto per la primavera del 2025, con data ancora da definire.

Tornano le masterclass di Essse Caffè con Sebastiano Caridi: si inizia ad ottobre

La masterclass di ottobre si svolgerà a Faenza (Ra), alla Pasticceria Sebastiano Caridi (Corso Aurelio Saffi, 48/A) ed è riservata ai professionisti dell'Horeca. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite la rete vendita di Essse Caffè, fino ad esaurimento posti (massimo 20 partecipanti).

Il cuore dell'incontro sarà l'unione di due eccellenze: Essse Caffè, torrefazione fondata dalla famiglia Segafredo e da oltre 40 anni sinonimo di miscele pregiate per i migliori bar, ambasciatrice del vero Espresso in Italia e nel mondo; e Sebastiano Caridi, giovane maestro pasticcere già affermato, che ha fatto dell'alta pasticceria una costante ricerca e innovazione.

Chi è Sebastiano Caridi? La biografia del maestro pasticcere

Classe 1988, calabrese faentino d'adozione, Sebastiano è già volto noto della tv come concorrente e primo classificato del contest televisivo “Il più grande pasticcere d'Italia” (2015); vincitore di altri numerosi premi - ricordiamo il titolo di Migliore colomba tradizionale all'edizione 2021 di Divina Colomba - oggi gestisce due pasticcerie che portano il suo nome, una a Faenza e una a Bologna, quest'ultima a Palazzo Fava. Figlio d'arte (suo padre è il maestro pasticcere Paolo Caridi) porta avanti la passione di famiglia, così come l'amore per gli ingredienti italiani, la tradizione e le materie prime di qualità.

