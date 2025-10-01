Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco, grande imprenditore della pasta italiana

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 01 ottobre 2025

È scomparso a 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della storica famiglia legata al celebre marchio di pasta. L’imprenditore ricopriva il ruolo di amministratore e presidente del gruppo De Cecco. Il gruppo stesso ha dato notizia della scomparsa con una nota ufficiale: «Annunciamo con dolore la scomparsa di una figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda».

È scomparso a 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco DE CECCO

È scomparso a 75 anni Giuseppe Adolfo De Cecco

Per ricordare il contributo dell’imprenditore, il gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire dal giorno della sua scomparsa, mercoledì 1° ottobre, e per l’intera giornata successiva. «Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda», si legge nella nota.

Sotto la guida di Giuseppe Adolfo De Cecco, l’azienda ha mantenuto e rafforzato il proprio ruolo di leader nel mercato della pasta italiana. Il gruppo aveva come obiettivo di raggiungere un miliardo di fatturato. A conferma della continuità nella gestione, è stato confermato Filippo Antonio De Cecco come presidente. Conosciuto affettuosamente come "Don Beppe" a Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco ha avuto anche un ruolo importante nello sport, essendo stato presidente del Pescara Calcio. Sotto la sua guida, la squadra conquistò la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012.

© Riproduzione riservata

 
