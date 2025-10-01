Ben Stiller lancia Stiller’s Soda: bibite vintage con vitamine e poche calorie

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
L’attore e regista Ben Stiller debutta nel mondo del food & beverage con Stiller’s Soda, una gamma di bibite che unisce richiami classici a un approccio più attento agli aspetti nutrizionali. Le lattine si distinguono per il design vintage e per i tre gusti iniziali: root beer, lemon-lime e Shirley Temple.

Le nuove bevande di Ben Stiller DA USARE

Le nuove bevande di Ben Stiller

Ogni lattina contiene 30 calorie e 7 grammi di zucchero, una quantità ridotta rispetto alla media delle bibite industriali. Nonostante non si collochi nel segmento delle sodate funzionali o probiotiche, Stiller’s Soda offre un apporto vitaminico integrato: vitamina D, vitamina C e vitamina B12.

Per dolcificare, viene utilizzato un mix di zucchero di canna, stevia ed estratto di frutto del monaco. La presenza dello zucchero di canna come ingrediente principale consente di mantenere un gusto autentico e di evitare il retrogusto artificiale tipico dei dolcificanti alternativi. Le versioni Shirley Temple e lemon-lime si distinguono inoltre per l’uso di vero succo di frutta, che conferisce maggiore freschezza.

In un’intervista rilasciata a Food & Wine, l’attore ha spiegato: «La gente ama ancora la soda, ma oggi cerca una versione che abbia senso. Per me tutto è iniziato con le Shirley Temple da bambino. Con Stiller’s Soda abbiamo scelto la semplicità: gusto autentico, qualche vitamina in più e la frizzantezza che tutti ricordiamo».

Per il lancio, Stiller si è affidato all’amico e collega Justin Theroux, che ha partecipato alla campagna promozionale. «È stato facile dire sì» ha raccontato Theroux. «Stiller vuole riportare la soda alle sue radici, adattandola però al consumatore di oggi».

Il debutto commerciale parte da New York, città natale dell’attore. Le bibite sono già disponibili su Amazon e arriveranno presto anche su Walmart.com, con l’obiettivo di una distribuzione nazionale nel 2025.

© Riproduzione riservata

 
