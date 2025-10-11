L’edizione 2025 segna un traguardo importante per Progetto Forme , nato nel 2015 per valorizzare l’arte casearia made in Italy. Dal 24 al 26 ottobre, Bergamo ospiterà tre giornate dedicate ai formaggi italiani e alle loro storie, con il claim “Dietro le Forme delle Cheese Valleys”.

Forme compie 10 anni: Dal 24 al 26 ottobre Bergamo capitale europea dei formaggi

Le vallate lombarde, culla di eccellenze casearie

La manifestazione esiste grazie al patrimonio unico delle vallate alpine lombarde, dove la produzione casearia affonda le radici in saperi secolari. Il territorio coinvolge Valli Orobiche, Valle Camonica, Valtellina e Valsassina, toccando quattro province - Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio - insieme alle rispettive Camere di Commercio. Unite da un unico obiettivo, queste realtà promuovono il formaggio come patrimonio culturale, identitario ed economico.

Bergamo, capitale europea dei formaggi

Produttori, affinatori, chef, istituzioni e cheese lovers da tutto il mondo si danno appuntamento a Bergamo, un palcoscenico ideale grazie alla sua tradizione casearia senza eguali. La provincia detiene il primato europeo per numero di DOP: 9 sulle 50 italiane.

Un risultato che nel 2019 ha portato al riconoscimento di Bergamo come Città Creativa UNESCO per la gastronomia e al titolo di Capitale Europea dei Formaggi.

Dietro ogni forma, un sapere autentico

Ogni formaggio racconta una storia: nasce dal latte e prende vita grazie alle mani esperte dei casari. Dietro ogni forma si cela un saper fare tradizionale, tramandato di generazione in generazione, fatto di gesti precisi, conoscenza profonda e dedizione quotidiana.

Un programma ricco tra mercato, laboratori e incontri

Le Cheese Valleys Orobiche si presentano unite in una serie di appuntamenti dedicati sia agli addetti ai lavori sia al grande pubblico. Il programma prevede una spettacolare mostra mercato, i Cheese Labs, convegni, degustazioni e laboratori per bambini. Forme 2025 è tutto questo, e molto di più.

Per conoscere i momenti salienti dell’evento, è disponibile il save the date in allegato.

Tutti i dettagli aggiornati sul programma 2025 sono consultabili sul sito ufficiale www.progettoForme .org