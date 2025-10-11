Una nuova linea di formaggi bio italiani per la ristorazione di qualità

La Linea Biologica del Caseificio Fratelli Castellan nasce per valorizzare il meglio della produzione casearia italiana. Realizzati con latte 100% italiano da agricoltura biologica, questi formaggi freschi combinano lavorazioni artigianali e controlli rigorosi di filiera per offrire un prodotto sano, genuino e certificato.

La nuova Linea Biologica Castellan, realizzata con latte 100% italiano da agricoltura biologica

Formaggi freschi biologici: Stracchino, Robiola e Ricotta

La gamma comprende Stracchino, Robiola e Ricotta, tre referenze che esprimono al meglio la cultura casearia veneta.

Lo Stracchino biologico si distingue per il colore bianco latte e la pasta morbida e cremosa.

La Robiola biologica è priva di crosta, spalmabile e con consistenza soffice e compatta.

La Ricotta biologica è saporita, leggera e versatile in cucina.

Le diverse pezzature (Stracchino da 100 g e 1000 g, Robiola da 100 g, Ricotta da 1000 g) sono ideali sia per il canale Horeca. sia per la distribuzione organizzata e i supermercati di qualità.

Casatella Trevigiana Dop: eccellenza veneta premiata

Accanto alla linea biologica, il caseificio propone la Casatella Trevigiana Dop, formaggio fresco a Denominazione di Origine Protetta realizzato esclusivamente con latte convenzionale proveniente dalle stalle della provincia di Treviso. La pasta morbida e fondente, il colore bianco latte e il sapore dolce con delicate note acidule le sono valsi il primo posto al Concorso Caseus Veneti.

L’eredità della Latteria turnaria di Ponte di Piave

Il Caseificio Fratelli Castellan affonda le proprie radici nella storica Latteria turnaria di Ponte di Piave (1919). Oggi opera in uno stabilimento moderno, dove la lavorazione artigianale è affiancata da un attento controllo qualitativo. Oltre allo Stracchino artigianale, produce Robiola, Ricotta, Caciotte, yogurt e Casatella Trevigiana Dop, il primo formaggio fresco a pasta molle in Italia a ottenere la Dop.

Linee speciali per ogni esigenza

La proposta si completa con la Linea Senza Lattosio, la Linea Latte di Capra e la Linea Food Service “Mandriot”, dedicata ai professionisti della ristorazione, con mozzarella fior di latte e ricotta fresca. Tutti i prodotti sono ottenuti da latte locale, per garantire qualità, freschezza e autenticità.

Caseificio Fratelli Castellan

Via Sotto Treviso 45 31407 Ponte di Piave (Tv)

Tel +39 0422 759672