Le nuove bevande che combinano acqua minerale e aromi naturali

Fonte Margherita 1845 amplia la propria gamma con nuove bevande in lattina da 25 cl, pensate per chi cerca gusto e praticità. I quattro gusti disponibili sono Chinotto, Aranciata, Tonica e Limonata, tutti realizzati con acqua minerale delle Piccole Dolomiti e aromi naturali, senza l’aggiunta di coloranti artificiali.

Bevande a base di tè Fonte Margherita 1845, gusto naturale e senza coloranti artificiali

Bevande a Base di tè con acqua minerale

Accanto alle lattine classiche, l’azienda propone due nuove bevande a base di tè: Tè al Limone e Tè alla Pesca. Queste referenze combinano la leggerezza del tè con la purezza dell’acqua minerale delle Piccole Dolomiti, garantendo un gusto autentico e naturale, ideale per un consumo quotidiano senza alcool.

Le nuove bevande in lattina Fonte Margherita 1845, con aromi naturali e acqua minerale pura

Formati e packaging eco-friendly

Le nuove referenze si affiancano agli storici brick eco-friendly e alle bottiglie in vetro, confermando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Tutti i prodotti sono studiati per preservare il gusto e l’aroma, offrendo esperienze di consumo piacevoli e sicure, rispettando l’ambiente.

Fonte Margherita 1845

Fonte Margherita 9 - 36036 Torrebelvicino (Vi)

Tel +39 0445 660110