Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 11 ottobre 2025  | aggiornato alle 16:12 | 114990 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

Le nuove bevande che combinano acqua minerale e aromi naturali

Fonte Margherita 1845 presenta nuove bevande in lattina e tè aromatizzati realizzati con acqua minerale delle Piccole Dolomiti e aromi naturali, senza coloranti artificiali

 
11 ottobre 2025 | 11:43

Le nuove bevande che combinano acqua minerale e aromi naturali

Fonte Margherita 1845 presenta nuove bevande in lattina e tè aromatizzati realizzati con acqua minerale delle Piccole Dolomiti e aromi naturali, senza coloranti artificiali

11 ottobre 2025 | 11:43
 

Fonte Margherita 1845 amplia la propria gamma con nuove bevande in lattina da 25 cl, pensate per chi cerca gusto e praticità. I quattro gusti disponibili sono Chinotto, Aranciata, Tonica e Limonata, tutti realizzati con acqua minerale delle Piccole Dolomiti e aromi naturali, senza l’aggiunta di coloranti artificiali.

Le nuove bevande che combinano acqua minerale e aromi naturali

Bevande a base di tè Fonte Margherita 1845, gusto naturale e senza coloranti artificiali

Bevande a Base di tè con acqua minerale

Accanto alle lattine classiche, l’azienda propone due nuove bevande a base di tè: Tè al Limone e Tè alla Pesca. Queste referenze combinano la leggerezza del tè con la purezza dell’acqua minerale delle Piccole Dolomiti, garantendo un gusto autentico e naturale, ideale per un consumo quotidiano senza alcool.

Le nuove bevande che combinano acqua minerale e aromi naturali

Le nuove bevande in lattina Fonte Margherita 1845, con aromi naturali e acqua minerale pura

Formati e packaging eco-friendly

Le nuove referenze si affiancano agli storici brick eco-friendly e alle bottiglie in vetro, confermando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Tutti i prodotti sono studiati per preservare il gusto e l’aroma, offrendo esperienze di consumo piacevoli e sicure, rispettando l’ambiente.

Fonte Margherita 1845
Fonte Margherita 9 - 36036 Torrebelvicino (Vi)
Tel +39 0445 660110

© Riproduzione riservata STAMPA

 
bevande in lattina tè aromatizzato acqua minerale delle Piccole Dolomiti bibite naturali bevande senza alcool Chinotto Aranciata Tonica Limonata Tè al Limone
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
Brita
Julius Meiln
Pentole Agnelli
Fontina DOP
Brita
Julius Meiln
Pentole Agnelli
CostaGroup
Lucart

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025