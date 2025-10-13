Galbusera GranSaraceno senza glutine: gusto autentico in ogni momento

Menu Apri login
Galbusera GranSaraceno Senza Glutine è il nuovo frollino pensato per chi desidera un prodotto gustoso e di qualità anche seguendo un’alimentazione priva di glutine. Il marchio italiano, sinonimo di benessere e bontà equilibrata, amplia la linea Galbusera Integrali introducendo una ricetta dedicata a chi soffre di celiachia o preferisce una dieta gluten free. Il nuovo biscotto con gocce di cioccolato e farina di grano saraceno integrale conserva il gusto autentico e la consistenza croccante che contraddistinguono i frollini più amati del brand.

Un biscotto senza glutine che unisce gusto e qualità

Il frollino Galbusera GranSaraceno Senza Glutine nasce per rispondere alle esigenze di un numero crescente di consumatori attenti alla propria alimentazione. La sua formulazione è frutto di un attento processo di ricerca che garantisce il perfetto equilibrio tra gusto e leggerezza. Tutti gli ingredienti vengono accuratamente selezionati e controllati lungo l’intera filiera produttiva, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità.

Grazie a questa attenzione, il prodotto ha ottenuto la certificazione Spiga Barrata dell’Associazione Italiana Celiachia, simbolo riconosciuto a livello nazionale che garantisce l’assenza di glutine e la sicurezza per i consumatori celiaci.

Grano saraceno e cioccolato: equilibrio tra genuinità e piacere

La ricetta dei Galbusera GranSaraceno Senza Glutine combina farine naturalmente prive di glutine, come quelle di mais e riso, con olio di girasole alto oleico, per un risultato friabile e leggero. L’ingrediente protagonista è il grano saraceno integrale, cereale di montagna dal sapore deciso e genuino, che si sposa con la dolcezza delle gocce di cioccolato, regalando un’esperienza gustativa intensa e armoniosa.

Oltre al piacere del gusto, i biscotti offrono un valido apporto di fibre (6%), contribuendo al benessere quotidiano e rendendo ogni pausa un momento nutriente e bilanciato.

Praticità e gusto per ogni momento della giornata

Il formato da 24 biscotti, suddivisi in 6 pratiche porzioni, rende Galbusera GranSaraceno Senza Glutine ideale per la colazione, la merenda o uno snack fuori casa. È una proposta che unisce praticità e bontà, senza rinunciare alla qualità degli ingredienti e alla cura tipica del marchio Galbusera.

Questo prodotto rappresenta un modo nuovo di vivere la dieta senza glutine, trasformandola in un’occasione per scoprire sapori autentici, legati alla naturalità delle materie prime e alla passione per l’equilibrio nutrizionale.

