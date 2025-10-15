AB Mauri porta a Host la magia di Scrocchiarella® tra showcooking e creatività

Dal 18 al 20 ottobre 2025, presso il Padiglione 6 - Stand E23 F24 di Host Milano (che durerà dal 17 al 21 ottobre, ndr), AB Mauri porta al centro della scena Scrocchiarella®, la base per pizza e focaccia che ha conquistato il settore della ristorazione professionale. Un impasto che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del foodservice e horeca, pensato per chi cerca un prodotto versatile, performante e in grado di valorizzare ogni idea di cucina.

Scrocchiarella®: la base ideale per ogni creazione gastronomica

Scrocchiarella® nasce come una base dal morso croccante e dal cuore soffice e arioso, capace di adattarsi a qualsiasi proposta: street food, bistrot, cocktail bar, brunch o ristorazione gourmet. Grazie alla sua struttura unica, consente di sperimentare combinazioni di ingredienti sempre nuove, valorizzando ogni farcitura e ogni stile di cucina.

Come spiega Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri: «Scrocchiarella® è pensata per chi vuole esprimersi. È un impasto che non impone una direzione, ma si lascia plasmare, interpretare, raccontare. E il nostro spazio a Host sarà il palco ideale per farlo vivere attraverso le ricette di chef, pizzaioli e ristoratori».

Showcooking e storytelling del gusto a Host Milano

La partecipazione di AB MAURI a Host 2025 si traduce in un’esperienza immersiva dove tecnica, creatività e narrazione gastronomica si fondono.

Ogni showcooking sarà un racconto in cui Scrocchiarella® diventa protagonista, dimostrando come un impasto possa essere veicolo di identità e linguaggio culinario.

Il calendario prevede tre appuntamenti con i maestri pizzaioli:

Sabato 18 ottobre : Felice Magarelli della Pizzeria Fuorirotta di Bergamo presenterà “ Origini in Tavola ”, con base Scrocchiarella® Classica formato 28x18 .

: della Pizzeria Fuorirotta di Bergamo presenterà “ ”, con base . Domenica 19 ottobre : Bruno Bruzzese della Pizzeria Turi di Marina di Gioiosa Ionica (RC) proporrà “ Focu Meu ”, realizzata su base Rustica Multicereali 55x25 .

: della Pizzeria Turi di Marina di Gioiosa Ionica (RC) proporrà “ ”, realizzata su base . Lunedì 20 ottobre: Gioia Castaldi e Silvia Lauri di Lime Tropical Bistrot a Nettuno (RO) porteranno “Fusion Venere”, creata con base tonda 25 Riso Venere®.

Ogni showcooking sarà disponibile anche online, sul sul canale YouTube ufficiale di AB Mauri. Questi momenti live saranno dedicati alla personalizzazione del gusto e alla capacità della pizza di raccontare storie, territori e stili gastronomici differenti.

AB Mauri: partner tecnico e creativo per la ristorazione

L’azienda, punto di riferimento nel mondo del bakery professionale, conferma anche quest’anno la propria vocazione al dialogo con i professionisti del settore.

Con il format Le Preferite, AB Mauri consolida il suo ruolo di partner tecnico, strategico e creativo, offrendo soluzioni che uniscono performance, flessibilità e qualità costante.

La presenza a Host 2025 rappresenta un’occasione per mostrare come l’azienda contribuisca a scrivere nuove storie di gusto, grazie a prodotti capaci di ispirare i protagonisti della ristorazione contemporanea.