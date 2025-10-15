Roberto Longo è il nuovo ceo del gruppo “La Piadineria”

Dopo aver tagliato il traguardo dei 500 ristoranti, La Piadineria - oggi leader della ristorazione fast casual in Italia - apre una nuova fase della propria storia con un cambio alla guida: il timone del gruppo passa infatti a Roberto Longo, che raccoglie il testimone da Andrea Valota, destinato a restare in azienda come general manager. Un avvicendamento che segna continuità e insieme una nuova spinta verso la crescita, in Italia e all’estero, a partire da un progetto di espansione internazionale già avviato in Francia, dove sono attivi dieci locali, cinque dei quali a Parigi, e dove per il 2026 è previsto un rapido sviluppo.

Roberto Longo, nuovo ceo del gruppo La Piadineria

Il nuovo ceo porta con sé un bagaglio internazionale di prim’ordine: oltre quindici anni in McKinsey & Company, dove nel ruolo di partner ha seguito progetti nel retail, nell’omnichannel e nel food, concentrandosi su trasformazioni commerciali, strategie di crescita e M&A. La sua esperienza, maturata fra Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi e Singapore, racconta un profilo abituato a muoversi su scenari globali. «Sono entusiasta di poter guidare La Piadineria in una nuova fase di crescita, un brand che rappresenta indiscutibilmente il buono dell’Italia più autentica, con ancora un altissimo potenziale di sviluppo, dentro e fuori dai confini nazionali» ha detto Longo.

«Con grande stima, raccolgo il testimone da Andrea, che ha avuto il merito di portarci al traguardo dei 500 ristoranti e ai vertici del settore nazionale, facendone un player in grado di guidare il verticale “fast casual” e competere con i più importanti concorrenti internazionali. Sto conoscendo un team pieno di energia e determinazione, che non si ferma mai di fronte alle sfide. Il nostro prossimo obiettivo è diventare un brand globale, replicando all’estero il modello di successo italiano; l’Italia continuerà a essere il nostro più grande mercato e terreno di innovazione. Metterò a disposizione tutte le mie esperienze, idee e la mia passione per La Piadineria perché ciò possa avvenire, insieme a tutta la squadra» ha concluso il nuovo ceo.

Nata nel 1994, ricordiamo, La Piadineria è oggi la più grande catena italiana della ristorazione veloce, con una rete capillare di 500 ristoranti presenti nelle principali città del Paese e una crescita che non accenna a rallentare. La formula è ormai un marchio di fabbrica: oltre 30 tipologie di piadina, realizzate con un impasto prodotto nello stabilimento di Montirone (Bs) secondo una ricetta esclusiva, e farcite a mano al momento con ingredienti freschi provenienti da fornitori italiani. Ogni giorno vengono servite in media 75mila piadine, simbolo di una cucina semplice ma attenta alla qualità, che ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto. Accanto all’espansione territoriale, il gruppo continua a investire sul capitale umano, con circa 3.700 collaboratori e 600 nuove assunzioni previste ogni anno.