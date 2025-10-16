Menu Apri login
Carne, il mercato italiano vale 12,8 miliardi di produzione e 28,5 di fatturato

Il mercato della carne in Italia resta strategico, con 12,8 miliardi di produzione agricola. In calo i consumi, cresce la carne Dop-Igp. Focus alla Meat Advisor Convention di Catania

 
16 ottobre 2025 | 18:43

Il mercato della carne in Italia conferma il suo ruolo centrale nell’industria agroalimentare. La filiera genera un valore della produzione agricola di 12,8 miliardi di euro, pari al 19% del totale nazionale, con un fatturato industriale da 28,5 miliardi e oltre 63.000 occupati. Nonostante la centralità, si registra una flessione dei consumi totali (-2% pro capite), compensata dalla crescita delle carni certificate Dop-Igp, aumentate del 5,3%.

Il mercato della carne in Italia vale 12,8 miliardi in produzione agricola e 28,5 miliardi in fatturato industriale carne

Il mercato della carne in Italia vale 12,8 miliardi in produzione agricola e 28,5 miliardi in fatturato industriale

L’annuncio di questi dati è stato fatto in occasione della Meat Advisor Convention, conferenza interamente dedicata alla carne, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Federcarni Catania. La convention, in programma il 17 novembre a Catania, nello spazio polifunzionale Nü Doganae, è stata ideata da Antonino “Gino” Campanella, Mauro Romanelli e Michele Ruschioni.

L’evento si propone come «un momento di confronto e di incontro fra professionisti, buyer e imprenditori, per approfondire i temi legati a uno degli alimenti che fin dalla notte dei tempi fa parte della nostra piramide alimentare», spiegano gli organizzatori. «Negli ultimi anni, la carne è stata immotivatamente messa alla berlina, e vogliamo riportare attenzione sul suo valore reale».

Tra i temi principali della convention ci sarà il ruolo della certificazione Dop e Igp e delle carni italiane di qualità, evidenziando come queste produzioni possano garantire un vantaggio competitivo sul mercato interno ed estero.

