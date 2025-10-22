Aromatici by Apreda: oli d’autore e sapori unici di Frantoio Muraglia

Frantoio Muraglia, storico frantoio pugliese noto a livello internazionale, lancia un progetto unico nel mondo degli oli aromatici. Non si tratta di semplici oli aromatizzati, ma di una vera e propria esperienza sensoriale che unisce arte olearia e conoscenza delle spezie. Il progetto nasce dalla collaborazione con Francesco Apreda, chef stellato di Idylio by Apreda al The Pantheon Iconic Rome Hotel, e rappresenta il risultato di ventiquattro mesi di ricerca, prove e perfezionamento. Il cofanetto esclusivo racchiude due creazioni monovarietali: Red Pikkante e Gold India.

Gli oli di Frantoio Muraglia della linea Aromatici by Apreda

Un incontro tra olio e spezie

La peculiarità di Aromatici by Apreda risiede nel metodo di produzione: le spezie non vengono semplicemente infuse, ma frante e unite direttamente alle olive. Entrambi gli oli utilizzano la varietà coratina, rinomata per la sua «arroganza varietale», capace di supportare al meglio l’intensità delle spezie.

Chef Francesco Apreda e Savino Muraglia

«Per la prima volta, contaminiamo il nostro olio con ingredienti tipici di altre culture gastronomiche. Un progetto nato da mesi di ricerca e prove, che nasce da un lavoro condiviso, fatto di studio e confronti, insieme a una delle voci più autorevoli della cucina italiana contemporanea, Francesco Apreda. Abbiamo unito la nostra esperienza olearia alla sua conoscenza profonda delle spezie, non come aggiunta decorativa, ma come cultura gastronomica. Ne è nato un cofanetto che esplora nuovi territori sensoriali e che porta nel mondo degli oli aromatici un livello di complessità e precisione inediti», racconta Savino Muraglia, patron del frantoio.

Il cofanetto: un rituale visivo e sensoriale

Il cofanetto custodisce due bottiglie con etichette che evocano forme botaniche e sensazioni tattili, trasformando la fase visiva in un vero e proprio rituale sensoriale. Il design diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica, anticipando l’impatto del gusto.

Gli oli con i propri ingredienti

Red Pikkante: fiamma e intensità

Red Pikkante reinterpreta l’olio al peperoncino con eleganza e profondità. Il blend combina peperoncino, pepe di cayenna, semi di coriandolo agrumato, macis floreale, paprika dolce e pepe di cubebe balsamico, creando un olio dal profilo vibrante e caldo. L’etichetta illustra il momento in cui il fiore diventa fiamma, con riflessi rossi che catturano l’energia del prodotto.

Red Pikante

Gold India: viaggio tra profumi orientali

Gold India offre un’esperienza aromatica dorata, con curcuma, cumino, cardamomo, galanga e cannella. L’etichetta raffigura il movimento delle spezie sospese nel vento, con mandala dorati e riflessi che ricordano il tramonto indiano. Questo olio è pensato per trasportare chi lo utilizza in un viaggio tra i profumi dell’Oriente, arricchendo qualsiasi preparazione culinaria.

Chef Apreda e Savino Muraglia all'assaggio

Utilizzo in cucina: consigli di chef Apreda

Gli oli Aromatici by Apreda sono versatili e adatti sia all’uso professionale che domestico. Possono essere utilizzati a crudo o in cottura, con un equilibrio studiato per valorizzare senza sovrastare gli ingredienti.

Con gli oli Aromatici si possono fare piatti gourmet

Red Pikkante si presta a pasta, carpacci, grigliate di carne, pesce e verdure, oltre a diventare base per salse e condimenti speziati. Gold India è ideale con riso, pollo, verdure al forno, marinature, insalate, pesce al vapore o salse a base di yogurt.

«Questi abbinamenti sono stati studiati per trasformare anche il piatto più semplice in qualcosa di unico, portando nel quotidiano la raffinatezza di un gesto di alta cucina», afferma Francesco Apreda.

Red Pikante si addice a condimenti speziati, mentre Gold India è migliore per pesce al vapore e salse allo yogurt

Un nuovo approccio agli oli aromatici

Con Aromatici by Apreda, Frantoio Muraglia offre un prodotto che va oltre il semplice condimento: un rituale liquido che unisce arte olearia, contaminazione culturale e design. Il progetto segna un percorso verso nuove esperienze sensoriali, aprendo la strada a futuri blend che esploreranno ulteriori territori gustativi.

Il giusto uso di olio di qualità consente di realizzare piatti stellati

Il cofanetto, disponibile a €28 per due bottiglie da 100 ml ciascuna, rappresenta un perfetto connubio tra eleganza visiva e complessità aromatica, pensato per chi desidera elevare la cucina quotidiana senza rinunciare a qualità e raffinatezza.

Qualità, gusto e design

Aromatici by Apreda è una proposta che unisce innovazione sensoriale e tecnica olearia d’eccellenza, offrendo esperienze gastronomiche uniche e arricchendo qualsiasi preparazione. L’attenzione alle spezie, la selezione della varietà coratina e il design raffinato fanno di questo cofanetto un prodotto distintivo nel panorama degli oli aromatici, capace di trasformare la cucina in un rituale quotidiano di gusto e creatività.