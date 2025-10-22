Dalla Campania all’Europa: la Mozzarella di Bufala Dop come cibo dell’amore

La Mozzarella di Bufala Campana Dop si conferma uno dei prodotti più amati dai consumatori europei. Secondo le ricerche di Nomisma e Arcadia, presentate nella Reggia di Caserta durante l’evento “Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sfida europea”, l’“oro bianco” della Campania è percepito come il cibo romantico per eccellenza. Considerata sinonimo di felicità e benessere, la Mozzarella Dop è oggi anche un fenomeno digitale, con un’audience complessiva di 37 milioni di utenti sui principali canali social.

La presentazione dello studio di Nomisma sulla Mozzarella di Bufala Dop

Le analisi di Nomisma: emozioni e consumo della Mozzarella di Bufala Dop

Lo studio condotto da Nomisma, su un campione di 5.000 consumatori in Austria, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera, ha rivelato l’impatto emotivo e culturale del prodotto. Come illustrato da Denis Pantini, responsabile Agrifood Nomisma, la ricerca si è concentrata su notorietà, percezione e comportamenti di consumo.

Gli inglesi e gli svizzeri risultano i maggiori consumatori, con circa il 30% della popolazione che acquista Mozzarella di Bufala Dop. Le emozioni principali associate al prodotto sono piacere (29%), benessere (24%), felicità (15%) e innamoramento (10%). Gli austriaci mostrano la maggiore sensazione di benessere (37%), mentre britannici e belgi primeggiano per il piacere (oltre il 35%).

Un alimento simbolo di convivialità e amore

La ricerca ha evidenziato che la Mozzarella di Bufala Campana Dop è associata a occasioni di condivisione e romanticismo. Per il 30% dei consumatori europei è perfetta per cene italiane, per il 19% per momenti conviviali e per il 16% come cibo dell’amore durante una cena romantica. In Austria il dato sale al 20%, mentre in Belgio si ferma al 14%.

La Bufala Campana si conferma quindi un simbolo della cultura gastronomica italiana, in grado di unire le persone attraverso gusto, qualità e autenticità.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop

La reputazione della Campania cresce grazie alla Bufala

L’immagine della Campania è fortemente influenzata dalla notorietà della Mozzarella Dop: il 98% degli intervistati dichiara di avere un’opinione positiva della regione. I consumatori associati al prodotto appartengono prevalentemente alla classe medio-alta, vivono in famiglie con bambini e hanno visitato l’Italia o la Campania.

Per oltre la metà degli intervistati, il termine “Campania” evoca immediatamente cibo, e i prodotti più citati sono pizza, mozzarella e vino, confermando il ruolo centrale della gastronomia nella percezione del territorio.

Versatilità e abbinamenti gastronomici in Europa

L’indagine di Nomisma ha messo in luce anche la versatilità della Mozzarella di Bufala Dop nei diversi mercati europei. Gli austriaci la abbinano a piatti locali come la Wiener Schnitzel o lo Strudel di Mele, i belgi e gli olandesi la preferiscono con insalate e verdure, mentre gli svizzeri la integrano in fondute e raclette.

Gli inglesi si distinguono per originalità, abbinandola persino alla colazione tipica (English breakfast), al Sunday Roast, al Fish and Chips e perfino ai dolci come il Bread and Butter Pudding.

Mozzarelola di Bufala Campana Dop molto apprezzata in tutta Europa

Arcadia: 37 milioni di utenti digitali coinvolti

La ricerca di Arcadia, illustrata da Domenico Giordano, ceo e data analyst, ha mappato il parlato digitale sulla Mozzarella di Bufala Campana Dop in Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

In un arco di 24 mesi, da luglio 2023 a luglio 2025, sono state monitorate le conversazioni sui social media e sulle principali piattaforme web. Il brand “Mozzarella di Bufala Campana Dop” ha raggiunto 37 milioni di utenti, con un sentiment positivo nel 75% dei casi.

Instagram si conferma il canale più rilevante (43% delle conversazioni), seguito da Facebook, dove prevale la comunicazione istituzionale del Consorzio di Tutela. Gli utenti più attivi hanno tra i 25 e i 44 anni e rappresentano un’audience equilibrata per genere.

Le dichiarazioni: qualità, territorio e filiera al centro

Durante l’evento, Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela, ha sottolineato la soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando il successo delle iniziative di promozione internazionale in collaborazione con ICE e le ambasciate italiane.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop

Diego Matricano, docente dell’Università “Vanvitelli”, ha evidenziato come la Mozzarella Dop rappresenti un driver per il turismo e per la valorizzazione dei territori, sottolineando l’importanza di agire in modo sinergico tra istituzioni e stakeholder.

Emanuele Fontana, di Crédit Agricole Italia, ha ricordato l’impegno del gruppo nel sostenere la Dop economy attraverso strumenti dedicati alla filiera e alla promozione internazionale.

Infine, Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela, ha ribadito la centralità della qualità e del legame con il territorio come elementi chiave per lo sviluppo del turismo Dop e per la crescita dell’immagine del Made in Italy all’estero.