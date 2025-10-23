Più spazio per farine e semole nelle fiere di Tuttofood e Cibus

Maggiore visibilità alle farine nelle grandi fiere dell’agroalimentare italiano. Italmopa - l’Associazione industriali mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) - e Fiere di Parma hanno infatti raggiunto un accordo di collaborazione, firmato lo scorso 1° ottobre, che garantirà più spazio al mondo dei molini nelle prossime edizioni di Tuttofood (11-14 maggio 2026) e Cibus (4-6 maggio 2027).

Più visibilità al comparto molitorio a Tuttofood e Cibus con l'accordo fra Italmopa e Fiere di Parma

L’intesa nasce con un obiettivo chiaro: dare, come detto, maggiore visibilità a un comparto che, pur essendo alla base della nostra alimentazione quotidiana, resta spesso lontano dai riflettori. Parliamo di un’industria che in Italia trasforma ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di frumento in farine e semole, ingredienti essenziali di alcuni dei simboli più riconoscibili del made in Italy - dalla pizza alla pasta, dal pane ai prodotti dolciari e da forno. Con questo accordo, Italmopa non solo concederà il proprio patrocinio esclusivo alle due manifestazioni, ma sarà anche protagonista con un ricco programma di eventi pensati per raccontare il valore, la qualità e la versatilità delle farine e delle semole italiane. Incontri, showcooking e momenti di approfondimento punteranno a mostrare quanto il lavoro dei molini sia determinante nella filiera agroalimentare, spesso più di quanto si percepisca.

Il presidente di Italmopa, Vincenzo Martinelli, ha sottolineato così l’importanza dell’iniziativa: «Siamo convinti dell’importanza di manifestazioni fieristiche quali Tuttofood e Cibus che rappresentano occasioni imperdibili di promozione non soltanto per il nostro settore ma per l’intera filiera cerealicola nazionale. L’accordo concluso costituisce motivo di grande soddisfazione poiché concorre altresì all’obiettivo, prioritario per la nostra associazione, di creare maggiori sinergie tra gli attori del sistema agroalimentare e, in quest’ottica, risulta fondamentale poter contare su manifestazioni di particolare impatto che certamente rafforzeranno la visibilità del comparto molitorio nazionale anche all’estero».

Parole che hanno trovato pieno riscontro anche nelle dichiarazioni di Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma: «La chiave della crescita dei nostri comparti del food & beverage sta nella capacità di stabilire relazioni di fiducia e creare nuove opportunità con le geografie cruciali ed emergenti di tutto il mondo. Tuttofood Milano e Cibus Parma, ognuna nelle sue specialità, sono le piattaforme abilitanti per accedere a questi mercati e ai differenti canali attivi in essi. L’accordo con Italmopa da un lato rinsalda un rapporto con la filiera molitoria italiana che è parte della nostra storia; dall’altro, s’incardina con la nostra mission di far squadra con le associazioni di categoria per rappresentare il saper fare italiano sui grandi palcoscenici globali del food business».