Villasor torna produttiva: Gruppo San Benedetto punta su Sandalia e Giara

Il Gruppo San Benedetto, realtà veneta con oltre un miliardo di euro di fatturato nel 2023 e specializzata nel settore delle bevande, ha rilevato lo stabilimento di imbottigliamento delle fonti Sandalia e Giara di Villasor (Cagliari). L’operazione è stata realizzata in collaborazione con la giunta della Regione Sardegna. La mossa segna la rinascita di un presidio industriale rimasto inattivo per circa due anni, con l’obiettivo di restituire occupazione ai lavoratori e aprire nuove prospettive di sviluppo.

San Benedetto acquisisce lo stabilimento di Villasor

Piano di investimenti e sviluppo industriale

Lo stabilimento sarà oggetto di un piano di investimenti per la manutenzione, l’ammodernamento e la ripresa della produzione, con l’obiettivo di rilanciare sul mercato le acque minerali Sandalia e Giara entro sei mesi. Il progetto prevede il riassorbimento del personale precedentemente impiegato e un incremento occupazionale legato allo sviluppo industriale e commerciale, che punta a estendere la distribuzione dei prodotti anche oltre i confini regionali.

La visione del gruppo

Enrico Zoppas, presidente e AD di Acqua Minerale San Benedetto, ha dichiarato: «Questa operazione rappresenta un atto di fiducia nelle potenzialità del territorio sardo e nella qualità delle sue risorse naturali». Zoppas ha aggiunto: «L’acquisizione si inserisce perfettamente nel nostro Progetto Network, una visione industriale avanzata fondata sull’integrazione tra innovazione, rispetto per il territorio e responsabilità sociale. Un modello che punta a essere vicini al consumatore non solo commercialmente, ma anche fisicamente, riducendo le distanze tra luogo di imbottigliamento e punto vendita».

Lo stabilimento e le linee di produzione

Lo stabilimento di Villasor, dotato di linee di imbottigliamento in PET e in vetro a rendere per l’acqua naturale e frizzante, entra a far parte degli otto stabilimenti italiani del Gruppo San Benedetto. Negli ultimi due anni, il settore delle acque minerali ha visto una serie di operazioni di M&A mirate allo sviluppo di una fascia premium. Tra queste, WellnessHolding ha acquisito una partecipazione in Filette, Italian Fine Food ha rilevato Bracca-Pineta, e Alb spa, società sarda proprietaria del marchio Smeraldina, ha rilevato Santa Lucia. Nel 2024 si segnalano anche le operazioni di Lmdv Capital, che ha preso la maggioranza di Acqua e Terme di Fiuggi, e quella di Acqua Sant’Anna, che ha acquisito la francese Eau Neuve.