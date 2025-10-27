Barilla per la sostenibilità: oltre 34 milioni di euro per ridurre consumi ed emissioni

Menu Apri login
27 ottobre 2025

Barilla investirà oltre 34 milioni di euro in dieci stabilimenti italiani per ridurre consumi energetici ed emissioni di CO2. Quasi 10 milioni andranno in Emilia Romagna, con interventi su Pedrignano, Rubbiano e Ferrara

27 ottobre 2025
 

Barilla ha annunciato un investimento di oltre 34 milioni di euro in dieci stabilimenti italiani, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Nel triennio 2025-2027, il gruppo realizzerà installazioni fotovoltaiche e interventi di efficientamento energetico che entreranno in piena operatività entro il 2028.

Barilla investe 34 milioni per l’energia green

Quasi 10 milioni di euro dell’investimento complessivo saranno destinati all’Emilia-Romagna, dove Barilla concentra una parte importante della propria produzione. Gli interventi riguarderanno tre siti chiave:

  • Pedrignano (Parma), sede del quartier generale e del principale pastificio e mulino del gruppo;
  • Rubbiano di Solignano (Parma), polo dedicato ai sughi e alle conserve vegetali;
  • Ferrara, dove si trova il mulino specializzato nella macinazione del grano duro.

Il progetto è stato presentato al Ministero delle Imprese e del made in Italy. La Regione Emilia-Romagna, chiamata a esprimere un parere di coerenza con la propria programmazione, ha dato via libera tramite Invitalia, gestore della procedura. Il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, ha sottolineato: «Gli interventi consentiranno la riduzione strutturale dei costi energetici negli stabilimenti e il rafforzamento della filiera agroalimentare regionale. L’efficientamento di processo e di prodotto va sempre a consolidare anche la qualità e la stabilità del lavoro». In Emilia Romagna il gruppo conta oltre 1.900 addetti, e il piano contribuirà a rafforzare la filiera agroalimentare locale, consolidando al tempo stesso la competitività e la sostenibilità del comparto.

