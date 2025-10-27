Menu Apri login
Carbonara, la regina della pasta: è prima negli ordini online

La carbonara resta il piatto di pasta più ordinato online nel 2025, seguita da amatriciana e tricolore. Crescono gli ordini a Milano, Roma e altre città, con aumento della pasta fresca nei supermercati

 
La carbonara si conferma il piatto più ordinato in Italia secondo la classifica dei dieci piatti di pasta più richiesti online. Completano il podio l’amatriciana e la pasta tricolore. Seguono ragù, cacio e pepe, lasagna, gricia, pasta al pesto, frittatina di pasta e spaghetti con le vongole, secondo i dati raccolti da Deliveroo in occasione del World Pasta Day.

La carbonara è prima negli ordini di pasta online

La carbonara, il tipo di pasta più ordinata on line

Crescita degli ordini di pasta nel 2025

Il food delivery registra un aumento del 13,5% negli ordini di pasta nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Le città con il maggior numero di ordini sono Milano e Roma, mentre le maggiori crescite si osservano a Bari, Udine e Foggia, seguite da Pescara, Forlì, Terni, Sassari, Rimini, Carpi e Parma.

Incremento negli acquisti di pasta al supermercato

L’aumento della domanda di pasta riguarda anche la distribuzione fisica: nei supermercati, gli acquisti sono cresciuti del 26%, con un +35% per la pasta fresca. Il formato più ordinato su base nazionale sono i fusilli (+20%), confermando come la pasta resti un elemento centrale dell’alimentazione italiana e della crescita del mercato digitale e fisico.

© Riproduzione riservata

 
carbonara pasta amatriciana tricolore ragù cacio e pepe lasagna gricia pesto frittatina
 
