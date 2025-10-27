Menu Apri login
27 ottobre 2025 | 12:51

Coca-Cola Italia ha generato oltre un miliardo di euro nel 2024

Nel 2024, Coca-Cola Italia ha generato un totale di 1,142 miliardi di euro in risorse complessive, pari allo 0,05% del Pil italiano. Lo rileva la ricerca biennale condotta da SDA Bocconi School of Management, che analizza l'impatto socio-economico di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg.

Coca-Cola Italia: oltre 1 miliardo di euro generati nel 2024

Nel 2024 Coca-Cola Italia ha generato un totale di 1,142 miliardi di euro

L'azienda risulta essere il primo datore di lavoro nel settore delle bibite e bevande. Attualmente impiega 2.688 persone direttamente, con un impatto totale sull’occupazione di 29.840 posti di lavoro, pari allo 0,12% dell’occupazione nazionale, segnando un aumento del 10% rispetto al 2022. «Numeri, ma soprattutto persone» spiega Cristina Camilli, direttore Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia. «È grazie al lavoro di queste persone che viene generato un impatto positivo su oltre 30.000 individui dell’intera filiera».

Per ogni dipendente diretto, si generano oltre undici posti di lavoro nell’economia italiana, con circa 64.000 persone che beneficiano dei redditi generati dall’azienda. Nel 2024, Coca-Cola Italia ha acquistato beni e servizi da 1.508 fornitori, per un valore complessivo superiore a 626 milioni di euro. La ricerca SDA Bocconi evidenzia anche l’impegno nel sociale: 116 iniziative locali sono state finanziate, con un investimento totale di oltre 4 milioni di euro. Coca-Cola Italia sarà presente come partner storico dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, confermando la continuità della collaborazione con il Movimento Olimpico.

Coca-Cola Italia impatto economico occupazione filiera SDA Bocconi bibite fornitori iniziative sociali Milano Cortina 2026 settore beverage
 
