Granarolo si espande nel Regno Unito con l’acquisizione di West Horsley Dairy

Il gruppo Granarolo ha completato l’acquisizione del 100% di West Horsley Dairy, azienda britannica attiva nella distribuzione di prodotti lattiero-caseari e per la colazione nel sud-est dell’Inghilterra. L’operazione consolida la presenza del gruppo bolognese nel Regno Unito, in particolare a Londra, considerata un mercato strategico nel piano di internazionalizzazione 2026-2029.

Granarolo rafforza la presenza nel Regno Unito con l’acquisizione di West Horsley Dairy

Granarolo ha acquisito West Horsley Dairy

Fondata nel 1992, West Horsley Dairy conta 73 dipendenti e dispone di una flotta di 43 veicoli refrigerati, servendo circa 500 clienti tra ristoranti, pub e hotel. L’azienda ha registrato un fatturato di circa 16 milioni di sterline nel 2024. Granarolo intende integrare il portafoglio di West Horsley Dairy con la propria gamma di formaggi italiani, includendo mozzarella, burrata, Parmigiano Reggiano e Gorgonzola, per rafforzare la presenza nel settore food service e horeca a Londra.

Il gruppo bolognese è presente nel Regno Unito dal 2018, anno in cui ha acquisito Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi. Oggi Granarolo rappresenta il 12,8% dei prodotti lattiero-caseari italiani esportati nel Paese, con una crescita a volume dell’8,6% rispetto all’anno precedente. A livello globale, Granarolo pesa per il 9,1% sull’export totale di dairy italiano, con le vendite estere che costituiscono circa il 40% del fatturato complessivo del gruppo.

In una nota, il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, ha dichiarato: «Il consolidamento in Gran Bretagna è un tassello importante della politica di crescita del gruppo all’estero. Il progetto è far crescere in modo significativo i volumi del totale dairy italiano, con focus sui mercati dell’Horeca e del food service di Londra».

Granarolo West Horsley Dairy Regno Unito export formaggi italiani mozzarella Parmigiano Reggiano Gorgonzola burrata food service horeca
 
