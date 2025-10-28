Dentro il forno di Arzignano dove il panettone parla più lingue

Da più di un secolo il panettone è il centro della storia di Olivieri 1882, una famiglia di artigiani che ha trasformato il forno di paese in una delle realtà più solide e riconosciute della pasticceria italiana contemporanea. Oggi a guidare l’azienda sono Nicola e Andrea Olivieri, quinta generazione: il primo amministratore delegato e head baker, il secondo responsabile commerciale e marketing. Insieme hanno ridefinito il modo di intendere i grandi lievitati, muovendosi tra ricerca, qualità e un’idea di made in Italy che guarda lontano.

Il panettone classico di Olivieri 1882

Con l’avvicinarsi delle feste, ad Arzignano (Vi) torna a farsi sentire il profumo dei panettoni che escono dal laboratorio. Quello classico rimane il punto fermo di una produzione che nel tempo ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il senso dell’equilibrio. Olivieri 1882 ha scelto di rendere questo dolce un prodotto da vivere tutto l’anno, frutto di un processo di lievitazione naturale di quattro giorni, con due impasti e altrettante fasi di riposo. Al centro, il lievito madre vivo: la matrice di un impasto soffice, leggero e profumato.

I panettoni di Olivieri 1882: dal classico a quello nero

La ricetta è ricca ma digeribile: il contenuto di tuorli è quattro volte superiore rispetto al disciplinare nazionale, e ogni ingrediente racconta una filiera precisa - dall’uvetta sultanina e le arance candite artigianalmente alla vaniglia Bourbon, dalle farine 100% europee alle uova da allevamenti all’aperto e al burro di centrifuga da latte appena munto. Il risultato è un panettone dal gusto pieno ma armonico, con note agrumate e un impasto di un giallo caldo punteggiato di vaniglia. Un dolce che, nel rispetto della tradizione, trova una propria voce anche fuori dal Natale. Ma la curiosità di Nicola e Andrea Olivieri non si ferma al classico.

Andrea e Nicola Olivieri

Ogni anno nuove combinazioni di ingredienti, provenienze e culture si intrecciano negli impasti, portando il panettone oltre i confini del calendario e del territorio. Il Natale 2025, in particolare, è una tavolozza di gusti e contaminazioni che raccontano un viaggio tra Sud America, Asia, Nord America e Mediterraneo. Di seguito, la lista:

Panettone Classico : lievitazione naturale di quattro giorni, impasto con lievito madre vivo e ingredienti di alta qualità (uvetta, arancia candita, vaniglia, burro di centrifuga). Morbido, profumato e bilanciato. Prezzo: 39,90 euro (1 kg).

: lievitazione naturale di quattro giorni, impasto con lievito madre vivo e ingredienti di alta qualità (uvetta, arancia candita, vaniglia, burro di centrifuga). Morbido, profumato e bilanciato. Prezzo: 39,90 euro (1 kg). Panettone Dulce de Leche e Cioccolato Fondente : il caramello del latte cotto incontra la profondità del cioccolato, in un equilibrio caldo e avvolgente tra Italia e Sud America. Prezzo: 42,90 euro (1 kg).

: il caramello del latte cotto incontra la profondità del cioccolato, in un equilibrio caldo e avvolgente tra Italia e Sud America. Prezzo: 42,90 euro (1 kg). Panettone Mango e Cioccolato Fondente Mayan Red : il cacao pregiato Mayan Red si fonde con la dolcezza fruttata del mango candito, per un gusto intenso e deciso. Prezzo: 46,90 euro (1 kg).

: il cacao pregiato Mayan Red si fonde con la dolcezza fruttata del mango candito, per un gusto intenso e deciso. Prezzo: 46,90 euro (1 kg). Panettone Frutti di Bosco, Vaniglia e Sciroppo d’Acero : richiama l’American breakfast con mirtilli, note calde di vaniglia e dolcezza dello sciroppo d’acero. Prezzo: 46,90 euro (1 kg).

: richiama l’American breakfast con mirtilli, note calde di vaniglia e dolcezza dello sciroppo d’acero. Prezzo: 46,90 euro (1 kg). Panettone Thè Matcha, Yuzu e Cioccolato Bianco : un dialogo con il Giappone tra dolcezza, freschezza agrumata e nuance vegetali del tè matcha. Prezzo: 52,90 euro (1 kg).

: un dialogo con il Giappone tra dolcezza, freschezza agrumata e nuance vegetali del tè matcha. Prezzo: 52,90 euro (1 kg). Panettone Pistacchio e Fiocchi di Sale : include una sac à poche di crema al pistacchio e una scatolina di fiocchi di sale da spolverare per un contrasto dolce-salato. Prezzo: 49,90 euro (1 kg).

: include una sac à poche di crema al pistacchio e una scatolina di fiocchi di sale da spolverare per un contrasto dolce-salato. Prezzo: 49,90 euro (1 kg). Panettone Nero con Mou e Glassa alle Nocciole: impasto scuro e soffice, mou cremoso e nocciole tostate, con una glassa sottile al cacao che aggiunge profondità. Prezzo: 46,90 euro (1 kg).

Co-branding 2025: quando l’artigianato incontra moda, design e spirits

Nel laboratorio di Arzignano, il panettone diventa anche un terreno d’incontro tra arti e mestieri. Le collaborazioni 2025 mettono in dialogo mondi diversi - dalla moda al design, dal beauty al beverage - per raccontare la vitalità del made in Italy.

Roberto Cavalli by Olivieri 1882 : arancia candita, uvetta sultanina e semi di vaniglia Bourbon in un panettone racchiuso in una scatola di latta con l’iconica stampa Ray of Gold. Prezzo: 59,90 euro (1 kg).

: arancia candita, uvetta sultanina e semi di vaniglia Bourbon in un panettone racchiuso in una scatola di latta con l’iconica stampa Ray of Gold. Prezzo: 59,90 euro (1 kg). Olivieri 1882 x Dario Pegoretti : panettone Zucca e Cioccolato Fondente, omaggio all’artigianato veneto e ai colori del design “Ciavete” dell’officina Pegoretti. Prezzo: 44,90 euro (1 kg).

: panettone Zucca e Cioccolato Fondente, omaggio all’artigianato veneto e ai colori del design “Ciavete” dell’officina Pegoretti. Prezzo: 44,90 euro (1 kg). Olivieri 1882 x Espressoh : caffè, cacao e cioccolato bianco per un panettone che unisce benessere e gusto, con una sorpresa firmata Espressoh all’interno della confezione. Prezzo: 44,90 euro (1 kg).

: caffè, cacao e cioccolato bianco per un panettone che unisce benessere e gusto, con una sorpresa firmata Espressoh all’interno della confezione. Prezzo: 44,90 euro (1 kg). Olivieri 1882 x Portofino Dry Gin: impasto arricchito dalle botaniche del gin ligure - ginepro, lavanda, rosmarino, maggiorana, salvia - per un profilo aromatico fresco e mediterraneo. Prezzo: 44,90 euro (1 kg).

Olivieri 1882

Via Alberti 5 - 36071 Arzignano (Vi)

Tel +39 0444 670344