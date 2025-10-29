Bonduelle amplia la gamma Pastallegre: freschezza e gusto anche nei surgelati

Il mercato italiano dei piatti pronti a base di verdure cresce costantemente, con consumatori sempre più attenti a gusto, praticità e qualità degli ingredienti. Per rispondere a queste esigenze, Bonduelle, azienda leader nel settore delle verdure fresche e surgelate, presenta due novità strategiche: quattro nuove referenze Pastallegre da consumare a caldo e l’arrivo della prima gamma Pastallegre Frozen. L’obiettivo è rendere la pausa pranzo e i pasti veloci più ricchi di verdure, senza rinunciare al sapore e alla praticità.

La linea Pastallegre di Bonduelle

Negli ultimi anni, il segmento delle insalate gastronomiche ha registrato una crescita costante, confermandosi come categoria strategica dell’alimentazione fuori casa. In questo contesto, Bonduelle rafforza la propria leadership, con una quota di mercato pari al 36,6% secondo i dati Nielsen AT a settembre 2025, crescendo più del doppio rispetto al mercato complessivo. Parallelamente, il mercato dei primi piatti pronti surgelati evidenzia margini di sviluppo significativi, ma resta ancora povero di proposte vegetali. Bonduelle intercetta questa domanda con prodotti capaci di coniugare gusto, praticità e valori nutrizionali, ampliando la scelta per i consumatori flexitariani e attenti alla salute.

Pastallegre da gustare a caldo: comfort food vegetale

La nuova linea Pastallegre da gustare a caldo si distingue per ricette ricche di verdure fresche, tra il 35% e il 50% del totale, abbinate a pasta trafilata al bronzo e sughi creativi. La preparazione è semplice: bastano appena 1 minuto e 30 secondi al microonde per ottenere un piatto pronto, completo e dal profilo nutrizionale equilibrato.

I nuovi prodotti sono disponibili nel banco fresco ortofrutta della grande distribuzione e includono:

Caserecce con zucchine e pomodori con sugo di melanzane

Tubetti con zucca e funghi con sugo di zucca e carote

Mafalde con zucchine e pomodori con sugo di zucchine e capperi

Gnocchetti con zucchine e melanzane con sugo di pomodoro

Queste referenze rispondono al bisogno di pasti veloci e nutrienti, offrendo un’esperienza di gusto completa grazie all’equilibrio tra pasta, verdure e condimenti, e al packaging microondabile e sostenibile, che consente un consumo immediato anche fuori casa.

Pastallegre Frozen: la prima gamma surgelata vegetale

Per la prima volta, il sub-brand Pastallegre entra nel segmento dei surgelati con due ricette originali:

Gnocchi con funghi, zucca e formaggio

Penne con sugo rustico di verdure

Questa novità risponde alle esigenze di chi cerca alternative vegetali pratiche e gustose nel freezer, in un comparto dominato da ricette tradizionali. La gamma Frozen garantisce la stessa qualità degli ingredienti e l’equilibrio nutrizionale dei prodotti freschi, portando varietà e freschezza anche nel segmento surgelati.

Una strategia “One Brand” su più tecnologie

Con il doppio lancio delle referenze fresche e surgelate, Bonduelle rafforza la strategia “ONE BRAND”, consolidando la presenza del sub-brand Pastallegre sia nel fresco che nel freezer, mantenendo una promessa unica: prodotti vegetali pronti, creativi, gustosi e con elevato profilo nutrizionale. L’approccio multipiattaforma consente di raggiungere un pubblico più ampio, dal consumatore urbano sempre di fretta, al flexitariano attento alla varietà e al benessere alimentare.

Il supporto al lancio: operazione “Provami Gratis”

Per incentivare la prova dei nuovi prodotti, Bonduelle lancia l’iniziativa “Provami Gratis”, permettendo ai consumatori di testare le nuove Pastallegre senza impegno. L’iniziativa valorizza l’esperienza di gusto e la facilità di preparazione, consolidando la percezione del brand come partner affidabile per pasti veloci e vegetali.

Valore nutrizionale e sostenibilità

Le nuove Pastallegre, sia fresche che Frozen, offrono un mix equilibrato di verdure e pasta di qualità, assicurando un pasto completo e nutriente. La scelta di pasta trafilata al bronzo e l’uso di sughi originali valorizzano le materie prime, mentre il packaging microondabile e biodegradabile contribuisce a una maggiore sostenibilità, rendendo il prodotto adatto a chi cerca praticità e attenzione ambientale.

Opportunità di mercato e futuro dei piatti pronti vegetali

Il lancio delle nuove referenze Pastallegre testimonia la crescita della domanda di piatti pronti vegetali e la capacità di Bonduelle di rispondere alle esigenze di consumatori moderni, attenti al gusto, alla salute e alla praticità. Il mercato dei surgelati vegetali è ancora in fase di sviluppo e rappresenta un segmento strategico per il futuro, dove l’azienda può consolidare il ruolo di leader e innovatore, offrendo soluzioni versatili, nutrienti e di alta qualità.

In questo contesto, le Pastallegre diventano non solo un pasto veloce, ma un’esperienza quotidiana di gusto, freschezza e allegria, ideale per la pausa pranzo, la cena veloce o un pasto fuori casa.