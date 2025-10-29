Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:47 | 115374 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Carni bianche e uova le proteine più scelte dagli italiani nel 2024

Le carni bianche confermano la preferenza degli italiani: nel 2024 il consumo procapite sale del 3,7% a oltre 22 kg, con produzione e filiera in crescita. Positivo anche il trend di uova e proteine di origine animale

 
29 ottobre 2025 | 15:05

Carni bianche e uova le proteine più scelte dagli italiani nel 2024

Le carni bianche confermano la preferenza degli italiani: nel 2024 il consumo procapite sale del 3,7% a oltre 22 kg, con produzione e filiera in crescita. Positivo anche il trend di uova e proteine di origine animale

29 ottobre 2025 | 15:05
 

Nel 2024 le carni bianche risultano le più consumate dagli italiani, con un consumo procapite in aumento del 3,7%, superando i 22 kg all’anno, il dato più alto del decennio. Anche la produzione registra un incremento, pari al +3,6% in volume.

Carni bianche, consumo record: oltre 22 kg pro capite nel 2024 Uova e carni bianche le proteine più scelte dagli italiani nel 2024

Carni bianche, consumo record: oltre 22 kg pro capite nel 2024

A fare il quadro del settore è Unaitalia, associazione nazionale del comparto avicolo italiano, che oggi conta 64mila addetti lungo l’intera filiera, di cui 25.500 nella trasformazione, con un fatturato complessivo di 7,75 miliardi di euro (+3,3% sul 2023). Le carni bianche rappresentano il 44% delle carni acquistate dagli italiani e il 34% della spesa complessiva per la carne, confermandosi proteine accessibili, versatili e sostenibili.

Trend positivo anche per le uova

Anche il comparto delle uova registra risultati positivi: produzione +3% e consumi +3,8% nel 2024, pari a 218 uova pro capite. L’indice di penetrazione domestica raggiunge il 94%, il più alto tra le fonti proteiche di origine animale, con crescite del 10% a volume nelle vendite in Gdo e dettaglio nel primo semestre. Secondo dati Ismea 2025, tra tutti i prodotti proteici di origine animale, carni bianche e uova hanno registrato la crescita più significativa nei volumi acquistati dalle famiglie dal 2021 al 2024 (+11,8% e +9,7%). «Il settore conferma la propria solidità nonostante i timori legati a un contesto geopolitico e le preoccupazioni connesse alla diffusione del virus dell’influenza aviaria in Europa», afferma Antonio Forlini, presidente di Unaitalia. «Vantiamo un modello integrato di filiera che unisce efficienza, dinamicità e capacità di evolversi e ampliare l’offerta, cogliendo le nuove esigenze del mercato e dei consumatori».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
carni bianche Unaitalia consumo carne filiera avicola Italia uova proteine animali mercato alimentare dati Ismea alimentazione sostenibile
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Molino Dallagiovanna
Cirio Conserve Italia
Di Marco
Molino Grassi
Molino Dallagiovanna
Cirio Conserve Italia
Di Marco
Molino Grassi
Julius Meiln
Sigep

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025