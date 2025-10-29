Dark e Light Magic Donuts: la collezione Halloween 2025 di Doony’s®

Con Halloween ormai diventata una delle feste più amate anche in Italia, la celebrazione del 31 ottobre 2025 cade di venerdì e promette un lungo weekend di eventi e dolcezze. La festa, importata dagli Stati Uniti, ha consolidato il suo ruolo nel calendario italiano, diventando un’occasione per esprimere creatività e divertirsi in famiglia o tra amici. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, nel 2024 circa il 60% delle famiglie italiane ha partecipato agli eventi di Halloween, con una spesa media di 66,7 euro. Tra i più coinvolti, i giovani tra 18 e 34 anni (68%) e le famiglie con figli sotto i 18 anni (77%).

I Doony’s® Halloween Donuts

Doony’s®: donuts per Halloween

In questo contesto, Doony’s®, il brand di donuts firmato Vandemoortele, leader europeo nel frozen bakery, propone per Halloween 2025 una doppia edizione limitata: Dark Magic Donut e Light Magic Donut. La prima, intensa e misteriosa, presenta impasto al cacao, cuore morbido al caramello e decorazioni arancioni, richiamando le zucche illuminate. La seconda, più luminosa, combina glassa bianca al gusto di sciroppo d’acero, decorazioni dorate e profumo autunnale, regalando un’esperienza sensoriale completa tra gusto e design.

Il claim della campagna di Vandemoortele

Un’esperienza multisensoriale

«Con Doony’s® vogliamo portare nel mondo bakery quella stessa energia visiva e gioiosa che caratterizza Halloween» - spiega Emanuela Nicora, Sr Category & Brand Manager Sweet Products di Vandemoortele. «I nostri donuts nascono per stupire, per creare piccoli momenti di piacere e di connessione, tra ironia e golosità. Light o Dark, ogni Doony’s® è un invito a giocare con la propria parte più autentica».

Doony’s® Halloween Donuts Light e Dark

Disponibilità e formato

I Doony’s® Halloween Donuts sono disponibili nei pratici formati misti, ideali per condividere o portare con sé. L’edizione limitata combina qualità, estetica e gusto, rafforzando il posizionamento di Vandemoortele nel segmento dei dessert stagionali e delle proposte bakery di alta gamma. Dark Magic e Light Magic rappresentano due facce dello stesso piacere, pronte a conquistare gli scaffali e le tavole italiane per una festa di Halloween memorabile.