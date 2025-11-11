Menu Apri login
Di padre in figlia, Hausbrandt si rinnova: Arianna Zanetti ceo e presidente

Passaggio di leadership al Gruppo Hausbrandt: Arianna Zanetti assume il ruolo di ceo e presidente, mentre Martino Zanetti resta presidente della Fondazione. Tradizione e futuro si incontrano nel caffè triestino

 
11 novembre 2025 | 15:35

Il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 cambia leadership. Martino Zanetti lascia la guida aziendale alla figlia Arianna Zanetti, che assume il ruolo di ceo e presidente. La decisione è stata presa con l’obiettivo di unire la tradizione e i valori aziendali del passato con le sfide future del mercato del caffè.

Arianna Zanetti nuovo ceo e presidente di Hausbrandt Di padre in figlia Hausbrandt si rinnova: Arianna Zanetti ceo e presidente

Arianna Zanetti nuovo ceo e presidente di Hausbrandt

Martino Zanetti rimane una figura chiave di riferimento come presidente della Fondazione Hausbrandt, contribuendo allo sviluppo del gruppo e alla promozione della sua identità culturale. «La scelta di Arianna rappresenta per me un naturale passaggio di testimone», commenta Martino Zanetti. «È importante preservare la storia e i valori dell’azienda, ma anche affrontare con energia e innovazione le sfide del futuro».

Hausbrandt
Via Foscarini, 52 - 31040 Nervesa della Battaglia (Tv)
Tel 0422 8891

Hausbrandt Martino Zanetti Arianna Zanetti Gruppo Hausbrandt caffè Trieste leadership passaggio generazionale Ceo Fondazione Hausbrandt
 
