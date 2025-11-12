Menu Apri login
La piadina conquista Deliveroo: 1ª in Italia e 2ª al mondo tra i piatti più ordinati

Dalla Riviera romagnola alle tavole digitali del mondo: il pane sottile farcito simbolo dell’Italia entra nell’élite globale del food delivery, superando ramen, bao e hamburger nella classifica Deliveroo 100

 
12 novembre 2025 | 13:03

La piadina conquista Deliveroo: 1ª in Italia e 2ª al mondo tra i piatti più ordinati

Dalla Riviera romagnola alle tavole digitali del mondo: il pane sottile farcito simbolo dell’Italia entra nell’élite globale del food delivery, superando ramen, bao e hamburger nella classifica Deliveroo 100

12 novembre 2025 | 13:03
 

Prima in Italia e seconda al mondo per popolarità: la piadina scala la classifica dei piatti più amati dai food, conquistando i vertici della graduatoria enogastronomica redatta da Deliveroo con il suo report annuale Deliveroo 100, che raccoglie i 100 prodotti più ordinati sulla piattaforma a livello globale e la Top 10 nazionale del 2025.

Piadina

Deliveroo: la piadina prima in Italia e seconda al mondo per popolarità

A livello mondiale, nel ranking dei cento piatti più popolari del 2025 elaborato sui nove Paesi in cui il servizio di food delivery è attivo, il primo posto va ai bagel di Papo’s Bagels di Londra. Subito dopo, al secondo, la citata già piadina de La Piadineria di Bologna, che si conferma così ambasciatrice del gusto italiano nel mondo. Completa il podio loSpicy Club Sandwichdi Rascals Deli, a Dubai, mentre in nona posizione compare un altro piatto tricolore: il “N°3 Smash Brown Menù” di Smash Tag di Roma.

Tra i 100 piatti più ordinati si delinea anche una mappa delle cucine più amate nel mondo del delivery. La Cina è ampiamente rappresentata con stir-fry e bao, mentre il Giappone conquista spazio con gyoza, ramen e gyudon. Non manca l’influenza americana, presente con hamburger e lobster roll: proprio quest’ultimo, firmato Homer Lobster a Parigi, è il piatto “made in Usa” più popolare, quarto assoluto nella classifica globale.

In Italia, invece, come detto, la piadina mette tutti d’accordo. È lei la regina nazionale del 2025. Al secondo posto si conferma Smash Tag, con il suo iconico hamburger “smashato” arricchito da formaggio americano, bacon croccante, glassa segreta e una salsa affumicata. Chiude il podio Kungfu Bao, che conquista il terzo posto con i suoi ravioli di manzo alla griglia, preparati ogni giorno a mano e diventati un punto di riferimento per gli amanti della cucina asiatica. L’attività entra anche nella classifica mondiale, posizionandosi all’undicesimo posto assoluto.

© Riproduzione riservata

 
piadina la piadineria deliveroo made in italy
 
