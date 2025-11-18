Filiera, qualità, futuro: il modello di successo di Molino Grassi nel Rapporto 2024

Molino Grassi, leader nel settore della trasformazione dei cereali, ha formalmente reso noto il suo secondo Bilancio di Sostenibilità relativo all'anno 2024. L'evento, tenutosi presso la sede di Fraore (Pr), ha sottolineato la vocazione dell'impresa alla trasparenza e alla condivisione dell'impegno su piani ambientale, sociale ed economico. L'approccio aziendale è orientato a una visione di sviluppo a lungo termine, confermando un modello di business che coniuga l'arte molitoria con una profonda responsabilità verso il territorio.

La famiglia Grassi, da sinistra Andrea, Federica, Silvia e Massimo Grassi

Il documento si configura come uno strumento di dialogo strategico rivolto a tutti gli stakeholder, inclusi collaboratori, agricoltori, partner commerciali e comunità. I principi guida dell'azienda, attivi da oltre novant'anni, sono ribaditi: la centralità delle persone, l'ottenimento della qualità attraverso processi condivisi in filiera, la tutela del territorio e l'edificazione di relazioni solide fondate su fiducia e trasparenza. Il report descrive un percorso aziendale che pone l'accento sulla capacità di armonizzare la crescita con la responsabilità sociale, generando valore sostenibile per tutti gli anelli della catena produttiva, dall'agricoltore al consumatore finale.

Performance economica e impegno sociale: i numeri chiave di Molino Grassi

Nel corso del 2024, Molino Grassi ha registrato una solida performance economica, raggiungendo ricavi che hanno superato gli 81 milioni di euro. Parallelamente, è stato evidenziato un elevato grado di responsabilità sociale e territoriale. Il Bilancio sottolinea che ben l’86% della spesa per gli acquisti è stata indirizzata verso fornitori italiani, con una porzione significativa di essi localizzata in Emilia-Romagna, rafforzando così il sostegno all'economia nazionale e regionale. Un risultato di particolare rilievo nel contesto del benessere aziendale è rappresentato dall'azzeramento degli infortuni sul lavoro nel 2024, un dato che riflette l'efficacia delle politiche di sicurezza e inclusione. L’organico aziendale è tutelato al 100% da contratti CCNL e vanta una composizione bilanciata, con il 38% di donne. La sicurezza, la formazione continua e l'ascolto attivo sono identificati come pilastri fondamentali per un ambiente di lavoro rispettoso e responsabile.

Filiera tracciata e qualità certificata: il cuore della produzione molitoria

La qualità per Molino Grassi non è un punto di arrivo, ma un costante impegno quotidiano che si estende a ogni fase della filiera agroalimentare. L'attività con gli agricoltori è rigorosamente basata su filiere tracciabili, l'adozione di disciplinari condivisi e l'implementazione di tecniche di coltivazione sostenibili. Un'attenzione specifica è dedicata al recupero di varietà antiche e alla valorizzazione di territori marginali. La capacità produttiva aziendale raggiunge la trasformazione di 130.000 tonnellate di cereali annue in impianti altamente automatizzati.

Una vedura area di Molino Grassi, a Fraore appena fuori Parma

Da questa lavorazione nascono oltre 100 referenze, articolate in linee specializzate che includono: farine professionali per i settori di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca; semole di grano duro, tra cui si distingue la Kronos®, ottenuta da una varietà selezionata e coltivata interamente in Italia; linee biologiche, dove l’esperienza trentennale ha portato a prodotti come La Pasticceria Bio; la linea qb®, che unisce grani antichi e moderni; e la linea Miracolo®, simbolo del legame tra agricoltura, biodiversità e cultura territoriale. Ogni prodotto è concepito per onorare l'impegno di chi coltiva, trasforma e porta il prodotto sulla tavola.

Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale: l'eccellenza dei processi

L'impegno nella ricerca e nel controllo qualità è un fattore distintivo. Circa il 20% del personale è impiegato nei laboratori aziendali, dove vengono utilizzate tecnologie avanzate per il monitoraggio di antiparassitari, allergeni, tossine e contaminanti, con un costante confronto con laboratori esterni. Parallelamente, Molino Grassi partecipa attivamente a progetti di agricoltura rigenerativa, a sperimentazioni varietali e a collaborazioni con università e centri di ricerca. Sul fronte ambientale, l'azienda opera da oltre un decennio utilizzando esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Questo è affiancato da investimenti in tecnologie sostenibili, tra cui un magazzino automatizzato a temperatura controllata e un impianto geotermico open-loop per il raffrescamento.

L'adozione dell'economia circolare è garantita dal riutilizzo dei sottoprodotti destinati alle filiere zootecniche e del biogas, mentre l'impiego di packaging certificato FSC® sottolinea la responsabilità nella gestione delle risorse. La governance è supportata da un apposito Comitato per la Sostenibilità e da importanti certificazioni quali SA8000, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 22005 e ISCC Plus, oltre al rating di legalità "due stelle ++". «Novant’anni di storia ci insegnano che la qualità e la sostenibilità non sono obiettivi, ma un modo di fare impresa - dichiarano Massimo, Andrea e Federica Grassi - Il nostro impegno è continuare a coltivare un futuro migliore per le persone, per la terra e per le comunità che ci accompagnano da sempre nel nostro percorso».

