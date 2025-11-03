È morto a 86 anni Loriano Bagnoli, patron dell’impero Sammontana

Se n’è andato a 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e anima della Sammontana, l’azienda che da Empoli ha portato nel mondo il gusto del gelato italiano. Figlio di Romeo, che nel secondo dopoguerra aveva aperto un bar-latteria nella cittadina toscana, Bagnoli è stato il protagonista di una delle storie imprenditoriali più emblematiche del Paese: da un laboratorio artigianale nato per servire i clienti del quartiere, a un gruppo industriale con stabilimenti in quattro Paesi e marchi conosciuti in tutto il mondo.

È morto all‘età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana

Con i fratelli Renzo e Sergio, Loriano ha saputo trasformare una piccola attività familiare in un’impresa capace di innovare il mercato del gelato e, più tardi, anche quello della pasticceria. Un percorso che ha richiesto visione, tenacia e soprattutto un legame profondo con la propria terra, quella stessa Empoli che oggi lo ricorda con parole di affetto e riconoscenza. «Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo». Così il sindaco Alessio Mantellassi ha espresso il suo cordoglio, sottolineando il ruolo umano e imprenditoriale di Bagnoli, capace di tenere insieme l’identità locale e la spinta alla crescita internazionale. «Per anni Loriano - ha aggiunto il primo cittadino in una nota - ha guidato l'azienda da presidente con visione e saldezza tenendo in modo particolare al rapporto con i lavoratori. Ha saputo crescere anche una nuova generazione che fosse pronta a cogliere le sfide aziendali, come poi lo si è dimostrata, e come lo sta dimostrando con grandi scelte e grandi innovazioni».

Sammontana, sotto la sua guida, ha costruito la propria forza sull’equilibrio tra radici e apertura. Dalla storica sede toscana ha saputo crescere nel canale Horeca e nella grande distribuzione, arrivando a gestire marchi come Bindi, Tre Marie, Il Pasticcere, BonChef, Mongelo e Forno d’Asolo. Una costellazione di nomi che oggi raccontano non solo la storia di un’impresa, ma anche quella di un’Italia capace di esportare dolcezza e savoir-faire oltre i confini. E quella crescita, iniziata dietro al bancone di un bar, non si è mai fermata. Alla fine del primo semestre del 2025, Sammontana Italia, ricordiamo, ha registrato ricavi pro-forma (dei 12 mesi precedenti) per 972 milioni di euro (+2,1%) e un Ebitda corretto di 182 milioni. La pasticceria dolce e salata rappresenta oggi il 69% del fatturato, mentre il gelato vale il restante 31%. Un quarto del giro d’affari arriva dall’estero - in particolare da Nord America, Germania, Austria, Svizzera e Francia - e in Italia il Gruppo opera per il 73% nel canale Horeca e per il 27% nella Gdo. Nei primi sei mesi dell’anno, le sinergie strutturali hanno raggiunto i 6,5 milioni di euro, con previsioni di ulteriori 20,5 milioni entro metà 2026.

Insomma, un’eredità imponente, quella lasciata da Loriano Bagnoli. Un imprenditore che, partendo da un bar di provincia, ha costruito un gruppo che oggi continua a crescere nel mondo, mantenendo intatto quel senso di appartenenza che da sempre distingue le storie più autentiche del made in Italy.