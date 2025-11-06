Il gusto trevigiano premiato al Caseus Veneti 2025 con la Caciotta di Fratelli Castellan

Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025

06 novembre 2025 | 10:15

La Caciotta del Caseificio Fratelli Castellan ha ottenuto il primo posto al Caseus Veneti 2025 nella propria categoria. Il riconoscimento conferma la qualità delle produzioni casearie dell’azienda di Ponte di Piave (Tv), già premiata nel 2024 con la Casatella Trevigiana Dop, vincitrice nella medesima competizione.

La caciotta del Caseificio Fratelli Castellan

Un concorso di riferimento per i formaggi d’eccellenza

Il Caseus Veneti rappresenta una delle più importanti rassegne italiane dedicate ai formaggi di qualità, organizzata annualmente in provincia di Padova. L’evento coinvolge centinaia di caseifici italiani e internazionali, valutati da una Giuria Aurea formata da giornalisti e gourmet e da una Giuria Popolare composta da consumatori esperti. Il concorso valorizza le migliori produzioni artigianali, espressione dei territori e delle competenze casearie regionali.

Caratteristiche della Caciotta Fratelli Castellan

La Caciotta Fratelli Castellan si distingue per la crosta giallo tenue e la pasta morbida e cremosa, sottoposta a un processo di stagionatura controllata che ne esalta consistenza e gusto. Grazie al suo equilibrio tra crosta delicata e pasta vellutata, è ideale per molteplici occasioni di consumo. Le Caciotte di Fratelli Castellan si prestano a diversi utilizzi in cucina, dagli antipasti ai dessert, e si abbinano perfettamente a miele, frutta, vino, birra e cocktail.

L’impegno del Caseificio Fratelli Castellan

«È un ulteriore riconoscimento dell’ottimo lavoro dei nostri maestri casari e di tutto il team impegnato a far conoscere ai consumatori italiani l’ottima qualità dei nostri formaggi prodotti nel trevigiano» dichiara Denis Moro, ceo del Caseificio Fratelli Castellan. «Sicuramente nei prossimi mesi la nostra rete commerciale sarà ancora più stimolata nel trasmettere al retail e nell’horeca le qualità riconosciute e premiate, i sapori e i profumi dei nostri formaggi» conclude Moro.

Una realtà radicata nel territorio

Il Caseificio Fratelli Castellan nasce dall’esperienza della storica Latteria turnaria di Ponte di Piave, attiva dal 1919. Oggi l’azienda coniuga artigianalità e qualità, valorizzando il latte delle stalle certificate trevigiane. Produce stracchino artigianale, robiola, ricotta, yogurt e Casatella Trevigiana Dop, oltre a linee dedicate: Biologica, Senza lattosio, Latte di capra e Food Service Mandriot. Il caseificio è inoltre socio promotore del Consorzio Casatella Trevigiana Dop, impegnato nella tutela di uno dei simboli lattiero-caseari del territorio.

