Ruanda ed El Salvador protagonisti all’Ernesto Illy International Coffee Award 2025

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025

Si è svolta a Palazzo Colonna, a Roma, la cerimonia di premiazione della decima edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, appuntamento annuale che celebra l’eccellenza e la sostenibilità nella produzione del caffè. L’evento, promosso da illycaffè, ha riunito produttori, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il mondo, confermandosi punto di riferimento per il settore. Il premio “Best of the Best” è stato assegnato al Ruanda, con la Ngamba Coffee Washing Station - Sucafina S.A., rappresentata da Emmanuel Akiba, per la straordinaria qualità e sostenibilità del suo caffè. Il riconoscimento, che valorizza le origini e le caratteristiche aromatiche più rappresentative dello stile illy, premia un modello virtuoso di produzione rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali.

Ruanda e El Salvador protagonisti all’Ernesto Illy International Coffee Award 2025

premio “Best of the Best” è stato assegnato al Ruanda, con la Ngamba Coffee Washing Station - Sucafina S.A.

«L’Ernesto Illy International Coffee Award rappresenta un punto di riferimento per la promozione della qualità, della trasparenza e della sostenibilità nella produzione di caffè» ha dichiarato Andrea Illy, presidente di illycaffè.
«Il riconoscimento conferito ai vincitori ha un impatto significativo sulle comunità locali, offrendo visibilità globale ai produttori e stimolando pratiche agricole rispettose dell’ambiente e delle persone. In un settore dove la qualità è frutto di passione, tradizione e innovazione, il premio è uno strumento fondamentale per sostenere la crescita e la competitività dei produttori». Per la prima volta, il premio “Coffee Lovers Choice”, assegnato direttamente dai consumatori, è stato conquistato da El Salvador, con la Finca Villa Mercedes of Agroindustrial Yaya di Juan José Herrera. Un riconoscimento che conferma l’interesse crescente verso i caffè centroamericani, apprezzati per la loro identità gustativa e la sostenibilità della filiera.

La giuria tecnica del 2025 era composta da esperti di fama internazionale: i tecnici Carolina Castañeda, Matilde Maria Montero e Philip Schluter, gli illy Chef Ambassador Francesco Apreda, Caterina Ceraudo e Matteo Metullio, insieme ai giornalisti Luis Manuel Blasco Alis, Pierre de Gasquet e Adriano Sack. I campioni finalisti sono stati valutati secondo criteri di qualità, aromaticità e sostenibilità, attraverso un processo di degustazione rigoroso e indipendente. Una novità di questa edizione è stata l’introduzione della giuria dei consumatori, che si è riunita per la prima volta nelle lounge di ITA Airways a Roma, partner di illycaffè. Le lounge si sono trasformate in spazi di degustazione e confronto, sottolineando l’impegno condiviso nella promozione dell’eccellenza italiana e internazionale.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti del settore del caffè, istituzioni e ospiti del mondo dello spettacolo. Francis Ford Coppola è stato ospite d’onore della serata, insieme a Claudia Gerini e Alessandro Borghi, testimoni dell’incontro tra arte, cultura e impresa. La decima edizione si è distinta anche per il programma di incontri collaterali. I finalisti hanno partecipato a un’udienza con Papa Leone XIV in Vaticano e a un evento presso la FAO, dove si è discusso di agricoltura rigenerativa e intelligenza artificiale come leve strategiche per affrontare le sfide globali del settore. Questi momenti di confronto hanno evidenziato l’impegno di illycaffè nel promuovere una filiera inclusiva e sostenibile, capace di coniugare innovazione, etica e qualità.

